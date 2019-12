Meu Domingo: as dicas preciosas de Lícia Fábio

Baiana de coração e alma, a promoter Lícia Fábio conhece bem as rotas da Soterópolis. Convidada da semana da coluna Meu Domingo, ela preparou um roteiro bem especial, que começa com uma passada no Bonfim, para abrir os caminhos de 2020. Confira:





Top 6

Bonfim - Domingo é o dia mais tranquilo de subir a Colina Sagrada, agradecer sua fé e a vida você tem. Vê nosso Vaticano bem bonito e silencioso. Amém Senhor do Bonfim.

Ribeira - Depois descer na Ribeira e sonhar com essa Salvador Chic com belos casarões e paisagem estonteante.

São Joaquim - Passar na feira de São Joaquim e garimpar artesanatos e as frutas que vai te alimentar na semana. Lá vai estar o povo que vai te nutrir de sabedoria .É como se fosse um observatório.

Almoço - No restaurante do hotel Fasano e comer um prato que é uma bobagem, mas é bom demais: a lasanha preparada pelo chef Lomanto.

Curtição - Molhar os pés no Porto da Barra, cerveja gelada na lata e esperar o sol se por.

Para fechar - Tomar uma rosca de de jabuticaba (se nesse dia não tiver jogo do Bahia BBMP) e degustar aqueles peixinhos levinhos e fazer, na cabeça, a agenda da semana.