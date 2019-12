Meu Domingo: atriz Edvana Carvalho é a convidada da semana

A atriz baiana Edvana Carvalho, 51, pode ser vista na série Irmãos Freitas, no papel de D. Zuleica, a mãe dos boxeadores Acelino Popó e Luís Cláudio, e nos palcos no espetáculo Aos 50 – Quem me Aguenta?, no Teatro Vila Velha, que segue em cartaz até dia 22, às sextas e sábados (20h) e domingos (19h). Também professora, ela costuma aproveitar o domingo para descansar e organizar os planos de aula. Mas quando termina o ano letivo a rotina é outra. Confira as dicas de Edvana para os fins de semana de Verão.





TOP 6

1. Para rezar - Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho

2. Praia - Buracão, no Rio Vermelho

3. Para comer e dançar - Cantina da Lua e Culinária Musical, do chef Jorge Washington.

4. Diversão - Ensaio do Olodum, no Pelourinho

5. Compinhas - Katuka Africanidades ou loja do Olodum, ambas no Centro da cidade

6. Para refletir - Os filmes Bacurau e A Vida Invisível, e os livros O que é Interseccionalidade?, de Carla Akotirene, e Erguer a Voz, de Bell Hooks