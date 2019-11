Meu Domingo: Confira as dicas de programas bacanas do cineasta Sérgio Machado

Em suas produções para o cinema e TV, o cineasta baiano Sérgio Machado sempre mostra nuances sobre Salvador e sua cultura, como faz agora na série Irmãos Freitas, sobre os boxeadores Acelino Popó Freitas e seu irmão Luís Cláudio, que terá o quinto episódio exibido neste domingo (17), às 21h, no Canal Space. Convidado da semana da coluna, ele indica seus programas preferidos na cidade. Confira



Praias - É o que mais sinto falta de Salvador. Porto da Barra, Itapuã, Praia do Flamengo e até Praia do Forte. Muitas vezes fico por lá quando visito a cidade.

Barradão - Nos tempos melhores do Vitória, gostava de ir ao Barradão, mas agora é quase masoquismo (risos). Sinto muito falta dos amigos na Fonte Nova, no Barradão.

Teatro - Adoro ver os amigos, visitar a cena cultural baiana, ir no Teatro Castro Alves, no Teatro Vila Velha. Sempre que vou tento minimamente me inteirar.

Acarajé - Amo comida baiana, adoro ir no Rio Vermelho comer acarajé e tomar uma cervejinha na Cira ou na Dinha com os amigos. Tem garçons que me reconhecem da época que morava lá.

Candomblé - Outra coisa que tento fazer é ir em um terreiro de candomblé para visitar minhas origens. Vou no Terreiro São Jorge Filhos da Gomeia, de Mãe Lúcia, em Portão.

Herança - Adoro caminhar pelo Pelourinho com meus filhos, que não nasceram na Bahia.