Meu Domingo: Confira as dicas do maestro Carlos Prazeres

Natural do Rio , o maestro Carlos Prazeres, 44 anos, mora em Salvador desde 2011, quando assumiu a regência da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). Com um jeitão descontraído, o maestro tem feito um grande esforço para aproximar os baianos da orquestra, sobretudo os jovens, através de projetos como o Osba em Família e o Cine Concerto. Confira as dicas dele para curtir o domingão em Salvador.





Top 4

Café reforçado - Se não tenho que reger alguma edição do Osba em Família, eu encaro o domingo como um dia de descanso. E se não posso descansar das partituras, descanso de qualquer atividade física. Gosto de tomar um bom café da manhã e esquecer o almoço. Sendo assim, aproveito as excelentes opções da minha vizinhança, no Rio Vermelho, pra variar entre dois cafés sensacionais, o do Hotel Zank e o da casa Castanho.

Passeio no Centro Histórico - Depois de algumas horas de estudo, eu costumo passar a tarde no Carmo/

Pelourinho, que pra mim é um dos lugares mais lindos de toda a América do Sul e deveria ser ainda mais frequentado pelos soteropolitanos. Uma aula de história viva onde me sinto voltando alguns séculos no tempo.

Pôr do sol no Porto - Depois disso gosto de ir ao Porto da Barra ver o pôr do sol.

Fim da noite no Rio Vermelho - Pra finalizar, eu volto pra vizinhança e como alguma coisa no Boteco do França ou no Sushili, onde você toma a cerveja mais gelada da sua vida. Salvador é uma delícia!