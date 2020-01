Meu Domingo: curtição do Centro até Itapuã

A convidada de hoje é a cantora Juliana Ribeiro (@julianaribeiro_oficial), que está lançando Preta Brasileira, seu segundo álbum. Quem quiser ouvir as canções ao vivo pode se preparar: ela se apresenta no dia 19, no TCA.

Veja como ela curte o fim de semana:

Dois de Julho - “Gosto de fazer feira no Largo Dois de Julho e às vezes ainda encontro Mario Ulloa lá tocando aquele violão maravilhoso. E depois vou almoçar no Líder, que é um prazer que o Centro oferece para a gente, né?”

Solar do Unhão, onde está sediado o Museu de Arte Moderna da Bahia (foto/Betto Jr.)

Solar do Unhão - “Desde a adolescência, vou curtir o som do grupo Garagem no Solar do Unhão. Agora, o MAM tem outro atrativo, que é o cinema, que ficou lindo depois da rei- nauguração”

Itapuã - “É um lugar muito especial para mim, porque me traz lembranças da infância e dos amigos. Quando estou lá, gosto de almoçar no restaurante de Seu Régis, compositor de Lição de Vida (Papai era pescador / Mamãe, lavadeira).”

Corpo Vital - “No Farol de Itapuã, é um espaço lindo, que está cuidando de mim na gravidez. Faço drenagem, massagem com acolhimento de minha amiga Cissa Lopes”