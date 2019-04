Meu Domingo: dicas de Iuri Barreto, um Soteropobretano

Uma das melhores vantagens de viver em uma cidade com as dimensões de Salvador é que um simples passeio de domingo pode ganhar status de excursão para o interior. É o caso de locais como a Cidade Baixa, um dos meus destinos preferidos para recarregar as energias antes da segunda-feira.

ORLA DA RIBEIRA

Para muitos, o bairro se confunde com a sorveteria que pega seu nome emprestado. Eu vou além: por mais que não consiga dar uma voltinha por lá sem um sorvete a tiracolo, a Ribeira oferece um leque de experiências do mais variado, que vai dos restaurantes familiares na Av. Beira Mar às feiras de economia criativa e shows musicais no Verão.

Ponta de Humaitá: pôr do sol de cartão postal

BONFIM

Depois do inevitável sorvete, todos os caminhos levam à curva da Igreja da Penha, contornando a Península de Itapagipe e seguindo até a Colina Sagrada, um dos lugares que que eu costumo dizer que me “reconectam” com a baianidade. Não importa quantas vezes eu vá ao Bonfim – a emoção é sempre garantida.

PONTA DE HUMAITÁ

Qualquer domingo na Cidade Baixa precisa ser finalizado com um pôr do sol. O meu preferido é na Ponta de Humaitá, que oferece o panorama mais completo de Salvador. Ao Sul, o relevo inconfundível, os arranha-céus da Vitória, as torres das igrejas do Pelourinho. Ao Norte, uma parte do Subúrbio e da Ilha de Maré. O palco, o azul da Baía de Todos os Santos. Aquele espetáculo gratuito que Salvador apresenta como ninguém.





* Colaborou com o CORREIO