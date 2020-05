Meu Domingo: dicas de leitura para re(pensar) o Brasil

O escritor baiano Itamar Vieira Junior é um dos participantes do Programa Convida, iniciativa de incentivo à criação artística durante a quarentena do Instituto Moreira Salles. Na primeira etapa, foram 60 convidados, artistas e coletivos de diferentes áreas, como a cineasta Helena Ignez, o Slam das Mina, o cartunista Angeli e a Feira Preta. Os trabalhos estão disponíveis no site convida.ims.com.br .

Autor do romance Torto Arado, Itamar participa com as crônicas Sonhos e Um Mundo que já não Existe, nas quais faz uma reflexão sobre a pandemia e a quarentena. “Fui estimulado a escrever”, assume o escritor, que de forma espontânea não tem conseguido muito se concentrar na escrita. “É uma situação atípica, tudo muito assustador. Eu tinha um ano cheio de eventos, que de uma hora para outra foram suspensos. Agora temos que pensar em nos cuidar e cuidar dos outros”, diz.

Nas crônicas ele fala sobre estes sentimentos que se misturam como o estranhamento de estar em casa, a ruptura do cotidiano e descontinuidade da rotina. Também diz que voltou seu olhar para o passado, para buscar lições das epidemias gripe espanhola, no início do século passado, e de minigite, nos anos 70. “A liberdade de não nos movimentar, de não viajar, de não consumir desenfreadamente, de ver o tempo se estender sem que tenhamos que atender aos compromissos que nos são impostos. A liberdade de estar consigo, atento aos próprios pensamentos, ao mundo que nos circunda. O que para uns pode ser a liberdade, para outros pode ser o encarceramento”, anota em Um Mundo Que já Não Existe.

Convidado da coluna Meu Domingo, Itamar indica três livros que ajudam a pensar o país nestes tempos confusos.

1. Brasil, Uma Biografia (Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling). É um livro fundamentar para entendermos o Brasil de ontem e de hoje. Apesar de ser um livro de duas professoras, tem uma linguagem muito fácil. Companhia das Letras, R$ 59 e R$ 39 (Kindle)

2. K – Relato de Uma Busca (Bernardo Kucinski). É um livro curtinho, mas muito importante, sobre a busca de um pai de sua filha desaparecida durante a ditadura militar. Companhia das Letras, R$ 44,9 e R$ 27,9 (e-book)

3. Quarto de Despejo (Maria Carolina de Jesus). Este clássico e best-seller da literatura brasileira está completando 60 anos. Nos mostrou como é viver à margem e ser invisível. Ática, R$ 44,9