Meu Domingo: Dicas de um Novo Baiano

Natural de Recife, mas morador do Rio de Janeiro, o diretor e dramaturgo João Falcão está de casa nova há um ano. Em outubro do ano passado, ele se mudou para Salvador para desenvolver as atividades do projeto Fábrica de Musicais, que resultou no espetáculo Sonho de Uma Noite de Verão na Bahia. A princípio, ele iria ficar na ponte aérea Rio – SSA, mas se sentiu tão acolhido por aqui que fixou residência.

Confira as dicas de João de programas bacanas para fazer no domingo na cidade. Vamos incluir na seleção o musical comandado por ele, que voltou a cartaz na última sexta e tem sessão aos domingos, às 16h e 19h, no Teatro Gregório de Mattos, na Barroquinha, até 3/11.

Cena do musical Sonho de uma Noite de Verão na Bahia, em cartaz no Centro Cultural da Barroquinha (Foto: Sora Maia)

Dicas/Top 4

Para Acordar - Descer o teleférico do Píer do Mahi Mahi, no Hotel Sol Victória Marina e dar um mergulho na Baía de Todos os Santos. As últimas tempestades destruíram os acessos à água, tomara que consertem logo.

Para acreditar - Uma vez por mês tem Domingo no TCA com ingresso a R$ 1. Nem precisa saber qual a atração do dia. Estar naquela sala fantástica, lotada de gente assistindo a um concerto ou peça de teatro não tem preço.

Para Saborear - O Ré Restaurante Dona Suzana, na Comunidade Solar do Unhão é uma delícia. Dona Suzana é uma grande querida e a moqueca de arraia é de comer ré rezando.

Para Finalizar - Se o sono não bateu, a noite de domingo é da cumbia, no Rio Vermelho. Mais precisamente no Mercadão.CC, onde o Sonora Amaralina faz um som de arrepiar