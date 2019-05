Meu Domingo: discas de Tiago Almasy para manter o alto astral

O domingo do ator Thiago Almasy é a cara do personagem Júnior, vivido por ele na dupla com a espivitada Mainha (Sulivã Bispo): despretensioso, divertido e popular. Saca só as indicações dele para finalizar a semana numa boa.

TOP 4

1. Manhã - Acordar, abrir o Spotfy e botar o novo álbum da Beyoncé para tocar: Homecoming , ao vivo no festival Coachella. CD Histórico, mulher histórica, meu Deus do céu...Qualquer coisa que você precisa fazer no domingo você faz ouvindo esta mulher...

2. Passeio - Depois, o dia chegando pela metade, lá para 15h, você segue para o Largo do Santo Antônio e fica por ali mesmo, toma uma cerveja, conversa com as pessoas e vê o pôr do sol. Dá para encontrar e conhecer pessoas. Maravilha

3. Rango - De lá mesmo você procura saber quem está em casa para filar um rango. De preferência, alguém que tenha feito massa ou uma dessas comidas que renda para todo mundo como cachorro quente.

4. Relex - Até meados de maio, o domingo termina assistindo Game of Thrones. Mas depois, se ainda tiver pique, rola ainda assistir à Atlanta com Donald Glover maravilhoso. Eu acho esta série fantástica.