Uma das revelações da nova cena musical baiana, o rapper Hiran é nosso convidado da semana. Aos 23 anos, o rapaz, natural de Alagoinhas e agora morando no Rio, chamou atenção pelo discurso forte e engajado que imprimiu no primeiro álbum, Tem Mana no Rap, lançado no ano passado. Quando está na cidade, diz Hiran, tem coisas que sempre adora fazer. Confiram as dedica dele...

Prainha- Um programinha que sempre amo fazer no domingo é ir na Prainha do MAM, ao lado do Museu de Arte Moderna, na Contorno. Lá é muito bom para pegar um solzinho e dar um mergulho naquela parainha fresca.

Família - Eu normalmente almoço com a família e depois gosto de ver o pôr do sol em algum lugar mil graus, tipo o Porto da Barra ou o Solar do Unhão.

Com os amigos - No fim da tarde, gosto de ir no restaurante Bombar, que serve uns drinques e umas comidinhas bem legais! Lá tem uns drinques temáticos, com nomes de artistas baianos. E sempre rola música. Inclusive eu e a cantora Majur já fizemos show lá, acompanhados do Sandro Mascarenhas, tecladista da Majur e da banda Afrocidade.

Para ver - Eu amo assistir atuações intensas e 'reais'. Indico as séries Seven Seconds e Olhos que Condenam, que tratam do racismo estrutural e focam na luta pela igualdade de direitos para os negros. Outra que gosto é Orphan Black, série canadense onde a atriz Tatiana Maslany, que ganhou vários prêmios pelo papel, interpreta 8 personagens e dá show.