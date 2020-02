Meu Domingo: Ivan Huol convida para o Furdunço

O MicroTrio de Ivan Huol é sempre um diferencial nas festas de rua da cidade. Pois o músico inicia neste domingo (16), no Furdunço, sua agenda carnavalesca, com repertório e musicalidade especiais.

O grupo traz o tema MicroTrio em Águas, pensando em inspirar musicalidades e subjetividades para defender - e cantar - uma relação mais harmoniosa e sustentável com esse componente vital. Na Barra, puxando um cortejo afluente, paralelo ao mar; no Centro, funcionando como nascente de um lençol freático de alegria popular. No Carnaval, o MicroTrio estará sábado (22), no Circuito Dodô, saindo a partir das 14h do Farol da Barra e na segunda (24), no Carnaval do Pelô, com concentração às 16h no Largo do Terreiro de Jesus.

Confiram as dicas do baterista para o fim de semana, começando, claro, pelo Furdunço.

Top 5

Jam no MAM - Minha primeira dica é a Jam no MAM, que está acontecendo nos últimos sábados de cada mês. La, você encontra um público maravilhoso, um sol muito bonito e música instrumental, que rima com astral. A próxima edição é no dia 29 de fevereiro.

Santo Antônio - Bater perna do Santo Antônio e aproveitar para ir na Pizzaria do Alessandro e no D’Venetta, que é muito legal

Rio Vermelho - Ir no Rio Vermelho bater perna também, conferir a programação da Casa da Mãe, do Mercadão CC e da Casa Mídia Ninja. Nesta trinca ai você pode conferir a programação musical e cultural

Praias - Vamos nas praias, no Porto da Barra e na Praia do MAM, que está muito concorrida

Sofá - E por fim, quem ficar em casa pode assistir ao filme nacional indicado ao Oscar, Democracia e Vertigem