Meu Domingo: Jorge Washington convida para curtir a cidade

Ator do Bando de Teatro Olodum e comandante do projeto Culinária Musical, Jorge Washington fez um roteiro bacana para curtir a Soterópolis neste domingo (9). Hoje, o Culinária volta a acontecer na Casa do Benin, no Pelourinho, a partir das 12h, com sua mistura azeitada de gastronomia e arte, sempre com vários convidados. A programação conta com o samba raiz do Grupo Quinteto, Beatriz Ulloa, Mário Ulloa e Tonynho dos Santos. No cardápio, maxixada e carne de fumeiro com farofa d’água. A entrada custa R$ 20 e o prato R$ 30. Confira as dicas de Jorge:

1. Dique - Para quem curte atividades ao ar livre, cuidar do corpo e contato com a natureza, a opção é o Dique do Tororó. O local é uma ótima opção para quem deseja fazer uma caminhada e relaxar. Não esqueça sua câmera fotográfica: a vista do Dique garante boas fotos.

2. Samba - Já quem prefere um programa mais agitado não pode ficar de fora do Aniversário do Grupo Bambeia que acontece hoje na Feira de São Joaquim, a partir das 11h. A programação é repleta de muito samba e do público fiel da Feira.

3. Teatro - Não pode ficar de fora dessa agenda um toque de teatro. A dica é o Espetáculo Embarque Imediato com Antonio Pitanga e Rocco Pitanga, que está em cartaz na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, às 20h. Imperdível.

4. Belezas do Subúrbio - Esta dica é para mantê-los sempre informados sobre o que rola de mais especial no Subúrbio. Sigam a página Belezas do Subúrbio através do Instagram @belezas.suburbio.