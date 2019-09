Meu Domingo: Larissa Luz mata saudades do Rio Vermelho

Em ótima fase da carreira, a cantora Larissa Luz - que ganhou o prêmio Bibi Ferreira de teatro esta semana pelo papel no musical Elza - se apresentou ontem no Rio Vermelho, dentro do Festival da Primavera. Cantar no bairro tem significado especial para a artista, que morava por lá quando vivia em Salvador e é onde ela fica quando está na cidade. Confira dicas dela:

"Adoro cantar no Rio Vermelho porque tenho uma relação com o lugar"

TOP 3

Manhã - Aproveito o que o Rio Vermelho tem de melhor: as praias. Ali na região tem duas que sempre vou, o Buracão (que fica bem próximo do posto de gasolina Chaminé, na Rua Marquês de Monte Santo) e a praia da Paciência (que fica um pouco antes do Largo de Santana)

Comida baiana - O acarajé da Glória, na Rua Almirante Barroso, é uma ótima pedida. Quando prefiro um restaurante mesmo, gosto do Dendê

Em casa - Minha dica é a série Ela Quer Tudo, original Netflix, dirigida por Spike Lee (que levou o Oscar de melhor roteiro adaptado por Infiltrado na Klan esse ano). Conta a história de uma jovem negra do Brooklyn, que corre atrás dos seu sonhos enquanto divide o tempo com seus três amantes. Outra série que indico é Dear White People (2014), dirigida por Justin Simien. Tem três temporadas e também é original Netflix.

Uma das dicas de Larissa é a série dear White People (Cara Gente Branca), da Netflix (Foto: divulgação)