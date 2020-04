Meu Domingo: lista traz 16 livros fundamentais sobre indígenas brasileiros

Um dos maiores indigenista do Brasil, o atropólogo e escritor Mércio Pereira Gomes preparou uma lista com títulos fundamentais para se entender um pouco mais da história, cultura e importância dos primeiros povos desta terra, cujo dia se comemora neste domingo (19). Suas indicações, que vão da literatura infantil à antropologia, somam 16 livros, todos à venda no site da Amazon.

As dicas incluem, por exemplo, três clássicos do antropólogo Darcy Ribeiro, um dos maiores estuidiosos do país do assunto, e dois do autor indígena Daniel Munduruku, que têm renovado a literatura, sobre os diferentes povos indígenas, com um olhar de dentro. O próprio Mércio é autor de dois títulos que estão na lista. Ex- presidente da Funai, ele participou ativamente da formulação da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, da ONU.





1. Kadiwéu: Ensaios Etnológicos sobre o Saber, o Azar e a Beleza (Darcy Ribeito) - Descreve minunciosamente as relações familiares da etnia dos Kadiwéu, as estratégias que empregam para a proteção de suas terras, os mitos que integram seu universo de crenças, seus cantos xamanísticos, as pinturas feitas em seus corpos e também nas cerâmicas. O trabalho de campo foi realizado entre os anos de 1947 e 1948, no estado do Mato Grosso, logo após Darcy Ribeiro ingressar no extinto Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Global, R$ 37,28.

2. Utopia Selvagem (Darcy Ribeiro) - Nesta fábula, Darcy Ribeiro pinta com tons fortes a beleza que uma sociedade adquire ao ser composta por um mosaico de cores e culturas diferentes. E, por meio da capacidade de adaptação do negro Pitum à realidade das índias amazonas, ele defende que a diversidade e a miscigenação são benéficas para a existência de todos os povos. Global, R$ 30,26 (kindle) e R$ 31,25.

3. Maíra (Darcy Ribeiro) - Principal romance escrito pelo também antropólogo Darcy Ribeiro. O título trata do “drama do brasileiro diante da tragédia indígena com pinceladas de quem viveu entre os índios, onde a imaginação se encontra com a etnografia”, observa Gomes. Global, R$ 35,9 (kindle) e R$ 44,5





4. Os Índios e o Brasil (Mércio Pereira Gomes) - Quem são os índios, de onde vieram, quantos eram em 1500? Quantos povos indígenas havia, onde viviam, como se relacionavam uns com os outros? Como morreram tantos povos indígenas e como sobreviveram? Estas são algumas das perguntas respondidas no trabalho. “O livro dá um panorama geral das culturas indígenas e da história dos índios em relação à formação do Brasil”, explica o especialista. Editora Contexto, R$ 47,50.

5. O Brasil Inevitável. Ética, Mestiçagem e Borogodó (Mércio Pereira Gomes) - Reflexão sobre a moral e a ética é fundamental para o brasileiro tomar pé de sua vida social. A mestiçagem é tudo aquilo que nos constituiu desde o começo, e o que formou nossa cultura de base – inconfundível em qualquer parte do mundo. Topbooks, R$ 63, 97

6. Contos Indígenas Brasileiros (Daniel Munduruku) - Histórias ambientadas às margens do rio Tapajós, onde os antepassados do autor viveram e onde hoje ainda vive o povo Munduruku, um dos mais bravos da história brasileira. Global, R$ 34,65.

7. Foi Vovó Quem Disse (Daniel Munduruku) - Nesta história do premiado escritor indígena Daniel, o leitor conhece o menino Kaxiborempô, que conduz o passeio passeio pela floresta e pela cultura de seu povo. As ilustrações são de Graça Lima. Edelbra, R$ 33,51.

8. As Aventuras de Hans Staden (Monteiro Lobato) – Dona Benta conta aos netos as desventuras vividas pelo alemão Hans Staden em terras brasileiras nos anos de 1500. São arcos, flechas, tempestades e barcos para todos os lados. Poderá um europeu sobreviver em uma tribo indígena. R$ 21,65

9. Duas Viagens ao Brasil (Hans Staden) – Relato das aventuras do alemão Hans Staden, que aportou no Brasil em 1549 e 1550. Na segunda viagem foi capturado pelos índios tamoios. O livro com o seu relato foi publicado em 1557, em Marburgo, Alemanha, ilustrado por xilogravuras anônimas (aqui reproduzidas) baseadas nas suas descrições. L& PM, R$ 17,92.

10 Moqueca de Maridos (Betty Mindlin) - Histórias narradas e traduzidas por contadores indígenas e reunidas por Betty Mindlin, que destacam o imaginário sexual indígena, que se impõe por uma liberdade de fabulação que não encontra paralelo em nossa cultura. Paz e Terra. R$ 51,33.

11. O Índio e a Revolução Francesa (Afonso Arinos de Mello Franco) - “Ele demonstra que as cartas de Vespúcio, as descrições de viajantes pela costa do Brasil, o relato dramático de Hans Staden, as observações do filósofo Montaigne sobre os Tupinambá — influenciaram Jean-Jacques Rousseau e os enciclopedistas do Iluminismo francês”, detalha Gomes. “Ao final fica bem evidenciado que a revolução francesa tem algo a ver com os índios brasileiros”, comenta. Topbooks, R$ 40,65

12. Economia Selvagem (Cesar Gordon) – Com base em uma detalhada etnograida do caráter inflacionário do consumo entre os índios Xikrin, ele nos mostra que o desejo indígena pelos objetos que lhes são entrangeiros não é espúrio, inautêntico e exótico. Unesp, R$ 34,80 e R$ 70,40.

13. A Queda do Céu (Davi Kopenawa e Bruce Albert) -Um grande xamã e porta-voz dos Yanomami oferece neste livro um relato excepcional, ao mesmo tempo testemunho autobiográfico, manifesto xamânico e libelo contra a destruição da floresta Amazônica. Companhia das Letras, R$ 44,90 (kindle) e R$ 65,36

14. Amazônia Índigena (Márcio Souza) - A história e a situação atual da Amazônia e dos índios que vivem na região. Com a bagagem de mais de quarenta anos de dedicação à cultura amazonense, o autor reunir a mais recente pesquisa sobre a Amazônia e os índios da região, derrubando falsas ideias construídas por décadas de desinformação. Record, R$ 37,38.

15. A Conquista dos Índios Brasileiros (5. Ouro Vermelho. John Hemming) - O livro é a a primeira tentativa de abordar a história de todos os índios brasileiros durantes a colônia. O primeiro contato que o autor teve com os índios brasileiros deu-se em 1961 numa expedição pelas cabeceiras do Rio Iriri quando sofreram uma emboscada preparada pelos Kreen-Akrore, tribo ainda desconhecida no país. Edusp, R$ 97,98.

16. Índios e Caboclos : a História Recontada (Maria do Rosário) - Esta obra busca revisitar e reconstruir, através de estudos etnográficos, as categorias Índio e Caboclo, em diferentes campos semânticos, tendo como ponto de partida as suas contribuições na formação da nação brasileira. Edufba, Gratuito no kindle.