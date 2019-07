Meu Domingo: Livia Nery convida para conhecer a cidade

1. Painéis de Carybé no Mafro - Os 27 painéis de Carybé com diferentes orixás são uma coisa preciosa que existe na nossa cidade. Quando vi pela primeira vez foi por acaso, visitando o Museu Afro-Brasileiro depois de um rolé de bicicleta que sempre costumava fazer pelo centro. O museu é importante de se ver e a sala dos painéis é uma grata surpresa no final. Entalhados na madeira, revelam a maestria desse artista e sua leitura especial do sagrado afro-brasileiro.

2. Almoçar no aconchego da Zuzu: No fim de linha do Garcia fica o Aconchego da Zuzu. Dia de domingo tem comida baiana e música no restaurante que existe no quintal da casa dessa matriaca. Embora não esteja mais viva, sua familia preserva o aconchego, abrindo as portas desse lugar que é um retrato de uma Salvador valiosa.

3. Rolé de bike pelo centro: o centro de Salvador é muito bom para pedalar dia de domingo. Fica vazio, dá pra sacar bem as ruas, casarões e prédios. com um pouco de pesquisa e sensibilidade, você encontra lugares significativos, que ainda pulsam suas história. A barroquinha é um bairro antigo, pantanoso no passado, onde vivia uma população negra liberta. Atrás da igreja havia um antigo terreiro cercado de mistério, onde hoje foi construído um estacionamento. Ou seja, a memória da cidade ainda não foi preservada e contada para os baianos e visitantes da maneira devida. Mais um motivo para que o cidadão soteropolitano desperte curiosidade de desvendar os lugares de sua cidade.

4. Porto de noite - O porto da Barra no domingo é um metro quadrado bastante disputado... em dias de sol, principalmente. Mas o mergulho noturno é uma experiência supergostosa e muito mais vazia. Normalmente a água está quentinha e se tem lua fica melhor ainda. No meu disco tem uma música que se chama "Ave Sal" e que de certa forma narra essa experiência. Fica o convite para escutarem antes do mergulho. [

