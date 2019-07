Meu Domingo: Matheus Paleteiro é o convidado da semana

Com 23 anos e seis livros no currículo, Matheus Paleteiro é uma das novas vozes da literatura baiana. Seu último trabalho, o livro de poemas Nossos Corações Brincam de Telefone sem Fio, foi lançado no último dia 11. Ler, claro, está entre as coisas que ele gosta de fazer no domingão. Confere a lista que Matheus preparou para o CORREIO.





1. Praia do Flamengo - Seja para jogar altinha, frescobol ou dar um mergulho (risos).

2. Leitura - Ler um livro na rede de minha varanda, como um bom soteropolitano.

3. Rio Vermelho - Para assistir a algum show ou espetáculo No Teatro Sesi Rio Vermelho sempre tem algo bacana em cartaz.

4. Pedra do Sal - Gosto de ir a esta praia assistir ao pôr do sol.

5. Porto da Barra - Para turistar, já que moro em Stella Maris e faço quase uma viagem até lá (risos).

6. Futebol - Acho que não há hora nem dia para isso (risos).

7. Passear - Ir até a Cachoeira dos Índios, no Litoral

8. Jantar - Na Pizzalinha, deliciosa pizzaria gourmet.