Meu Domingo: praias, comidinhas e boa música pela cidade

Neto do maestro Vivaldo Conceição e sobrinho do percussionista Gabi Guedes, Felipe Guedes, 28 anos, começou na música ainda na infância e tem tocado diferentes artistas como Lazzo Matumbi, Ivete Sangalo, Saulo Fernandes e Roberto Mendes.

Entre os trabalhos mais recentes, está a participação especial no show de lançamento do álbum de Caetano Veloso e Ivan sacerdote, em fevereiro, no Teatro Castro Alves, quando chamou atenção por sua versatilidade musical. Convidado da coluna Meu Dominho, Felipe preparou um roteiro que inclui praias, restaurante e dicas musicais para curtir em Salvador.



TOP 3

Praias - Praia da Gamboa, que tem um pôr do sol maravilhoso e a Praia das Neves, na Ilha de Maré. Para chegar lá, é preciso atravessar de barco, mas vale a pena, pois é belíssima e aconchegante.

Restaurantes - D’vennetta no Santo Antônio além do Carmo, com comida e música ao vivo da melhor qualidade, e Casa da Mãe, no Rio Vermelho, aberta de segunda a sábado com música ao vivo. Quero indicar também a B-Vegan, uma hamburgueria vegana maravilhosa, na Pituba.

Música - Mercadão CC, um local de atividades diversas, bazar, venda de vinil, mostra de documentários e uma agenda musical de ótima qualidade. Sugiro ir às quintas, quando a banda POWA( soul/funk/jazz/mpb) toca e aos domingos, que tem a a orquestra de cúmbia Sonora Amaralina.