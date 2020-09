Meu Domingo: Rodrigo Vellozo apresenta novo álbum em live

Cantor, compositor e pianista, o paulista Rodrigo Velloso está lançando seu quarto álbum, O Mestre-Sala da Minha Saudade, no qual faz um tributo ao irmão André - que morreu em 2019. O trabalho, que está disponível nas plataformas digitais, reúne doze canções autorais sobre afeto, cumplicidade e saudade.

Produzido por Romulo Fróes, o trabalho usa a figura do mestre-sala como símbolo da memória e da beleza. “É muito forte pra mim pensar no mestre-sala , que protege a bandeira da escola de samba, como o responsável por guardar a saudade. Evoca o samba, saudosismo e tudo da história da minha família”, diz Rodrigo, que é filho do cantor Benito di Paula, um dos convidados do projeto, na canção Lágrimas do Meu Sorriso, de autoria de Rodrigo.

Além do pai, os cantores Xande de Pilares e Alice Coutinho também estão no trabalho. Outra parceria é com o escritor Marcelinho Freire, co-autor de Poeminha sem Salvação, última faixa do álbum - que está disponível nas plataformas digitais.

Neste domingo (20), Rodrigo faz uma live, às 18h, em seu canal no YoutTube (is.gd/LiveRodrigoVellozo) , na qual apresenta o repertório do CD e também vai arrecadar doações para o Centro de Valorização à Vida (CVV). “Nesse período de pandemia e instabilidades, acho importante nos ajudarmos e tentar olhar para o próximo que pode estar sofrendo mais do que se imagina”, ressalta Rodrigo.

Na live, Rodrigo toca um piano Rhodes e um piano acústico, intercalando canções com as poesias que gravou e poemas de Manuel Bandeira, Alice Ruiz e Carlos Drummond de Andrade. Antes de assistir a live, vale conferir as dicas de álbuns marcantes na trajetória de Rodrigo que ele compartilha com os leitores. Bom domingo.





TOP 5

Grae - Moses Sumney (2020) - Indie, R&B, jazz e música pop misturados sem regras e sem limites a partir de um artista surpreendente no canto e no discurso.

Pedaço Duma Asa - Mariana Aydar (2015) - Um álbum forte e minimalista com algumas das canções que mais me emocionam nos últimos anos.

In Rainbows - Radiohead (2007) - A banda favorita do meu irmão, me ajuda nos momentos de saudade.

Disco das horas - Romulo Fróes (2018) - O universo de cada canção em uma explosão de significados formais e narrativos. Uma descoberta nova a cada audição.

Esperança - Clara Nunes (1979) - Uma das nossas maiores cantoras e a beleza da cultura popular brasileira em um disco albsolutamente inesquecível.