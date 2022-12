'Meu feat dos sonhos é Elvis Presley', diz Luan Santana em especial

Um dos grandes nomes do sertanejo, o cantor Luan Santana tem sua trajetória narrada no especial de fim de ano Som Brasil: 15 Anos de Luan, que será exibido nesta segunda-feira (26), após a novela Travessia, na TV Globo.

Concebido num formato que combina entrevistas e apresentações musicais, o programa tem produção da equipe do Conversa com Bial, com apresentação de Pedro Bial, direção artística de Monica Almeida e direção geral de Gian Carlo Bellotti.

Luan preparou para o especial um show comemorativo dos 15 anos de carreira, que tem a imagem de uma cidade, chamada Luan City, como palco. A produção do programa absorveu essa ideia, e construiu cenários que mostram ao público como é Luan City por dentro.

Pedro Bial apresenta o programa e conversou com Luan Santana (Foto: Cadu Pilotto/TV Globo)

Inspirado no universo cinematográfico, o especial traz três espaços da Luan City: um avião, um bar e um cinema. No avião, Pedro Bial é o piloto e Luan, passageiro; no bar, Bial é barman e Luan cliente; e, no cinema, o apresentador assiste à cenas da história do protagonista. “O que me comove na entrevista é essa história de uma pessoa que desde muito jovem já tinha um destino sonhado, que ele leva adiante e cumpre, isso é sempre surpreendente, e indica muita determinação”, conta Pedro Bial.

A conversa se intercala com as apresentações musicais. Além de seus sucessos, Luan canta canções de artistas que o influenciaram, como Ainda Bem, de Marisa Monte e Arnaldo Antunes; Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, de Caetano Veloso; e Can’t Help Falling in Love, de Elvis Presley. “Meu feat dos sonhos é Elvis Presley, ele é meu grande ídolo, desde que comecei minha carreira, ele sempre me inspirou”, revela Luan.