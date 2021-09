Meu lugar de fala: MC Soffia conversa com Midiã Noelle no Conexões Negras

O programa Conexões Negras desta sexta-feira (01) terá a participação da jovem rapper MC Soffia (@mcsoffia ). A jovem de 17 anos lançou recentemente seu novo single, “Meu Lugar de Fala". No bate-papo com a jornalista Midiã Noelle @midinoelle a artista vai contar suas perspectivas sobre ser jovem, cantora e os desafios que lida nas suas relações afetivas.

A rapper que é reconhecida por abordar a representatividade negra e feminina em suas canções, já se apresentou em grandes eventos, como a Virada Cultural de São Paulo, Festival Afro-Latinidades, Feira Preta, Sesc e eventos culturais afro brasileiros. Participou de programas de TV nacionais, recebeu prêmios de revistas nacionais de grande circulação, está em livros didáticos, foi capa de várias revistas, entre elas recentemente da Revista Raça, e possui muitos clipes gravados e participações com artistas em destaque no cenário nacional, participou de três filmes.

Das participações internacionais: Indicada no BET Awards 2018 na categoria Artista Revelação Internacional, gravou o single “É o Hype nos estúdios da VEVO em New York, gravou feat com Madame Gandhi (EUA) e Drik Barbosa, recebeu o prêmio CLAIFF23 pelo clipe Empoderada, palestrou em She's My Hero e Generation Equality Forum 21.