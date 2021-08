'Meu medo de Ana Marcela morrer afogada veio aí, com a medalha', diz mãe

Desde bem pequena, Ana Marcela Cunha já era apaixonada pelo mar. A atração, porém, que se tornava uma preocupação gigantesca para a mãe, Ana Patrícia Cunha, que tinha medo de um afogamento acidental da filha. Por isso, quando ainda tinha 2 anos de idade, a atleta foi matriculada em uma aula de natação. Mal saberia a mãe que, 27 anos depois, Ana Marcela se tornaria campeã olímpica da maratona aquática.

O ouro veio após a baiana completar a prova de 10km nas águas de Tóquio em 1h59m30s8, na noite da última terça-feira (pelo horário de Brasília, manhã de quarta no Japão). Foi a coroação da carreira de uma nadadora que gostava do esporte antes mesmo de nascer.

"Ela começou a nadar bem pequenininha. Mas acho que veio da barriga, porque ela mexia tanto (risos). Eu comecei a lembrar dos detalhes, ela mexia mais quando falava em natação do que quando falava em ginástica. Me deu 1x0 já na barriga. Meu medo de ela morrer afogada veio aí com resultado de uma medalha olímpica", disse Ana Patrícia, que é ex-ginasta, em entrevista coletiva promovida pela Universidade Santa Cecília (Unisanta), nesta quarta-feira (4).

Segundo o pai de Ana Marcela, o ex-nadador George Cunha, vencer a maratona aquática em Tóquio era o principal objetivo da filha. Ficar fora do pódio? Não estava nem em cogitação.

"A gente tinha certeza que ela ia fazer o melhor dela, e que ia buscar o ouro. Esse era o plano A. O plano B era a prata e o C era o bronze. Não tinha plano D. Isso que foi planejado. É muita expectativa, mas a gente estava bem consciente de que foi todo um trabalho muito bem executado. Não tinha como dar errado", afirmou.

Apesar da meta ter sido sempre o ouro, os pais da atleta esqueceram de planejar uma coisa: a emoção de ver a filha campeã. "Não tem como dormir. O corpo treme, o coração dispara, a mente começa a funcionar, imaginando a cena da chegada. Muita emoção. Não sei que dia vamos dormir, deixa a gente curtir primeiro esse momento (risos)", comentou Ana Patrícia.

"Impressionante o número de mensagens, de ligações. Deu para cochilar um pouco só. Hoje cedo a gente já estava vendo televisão e tentando responder as pessoas. E tentando falar com Ana Marcela. Falamos bem rápido mesmo. Estou doida para chegar, encontrar com ela, abraçar, botar no colo...", continuou.