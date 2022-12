'Meu momento agora é de me condicionar', avisa Léo Gamalho

Contratado para ser o goleador do Vitória na temporada 2023, Léo Gamalho foi apresentado oficialmente na noite desta quarta-feira (21), na loja do clube no Salvador Shopping. Jogador com maior currículo entre os nove reforços do Leão, o centroavante de 36 anos sabe da expectativa gerada pela sua chegada à Toca, mas pediu paciência ao torcedor. Segundo o atleta, ainda será necessário melhorar o preparo físico antes de começar a balançar a rede.

"Eu sempre entro em campo tentando fazer o meu melhor. Sei que cria expectativa, o torcedor já quer um número de gols e eu procuro sempre ir aos poucos. O meu momento agora é de me condicionar fisicamente, estar melhor e buscar meus companheiros. Preciso buscar porque eles estão melhores do que eu fisicamente. Depois, buscar um lugar no time e procurar fazer os gols para ajudar a equipe. Na posição que eu jogo, respondo por isso, mas o importante é que eu ajude o Vitória a ganhar", afirmou, na primeira entrevista coletiva como jogador rubro-negro.

Último a ser contratado, o atacante se apresentou na Toca do Leão no dia 13, portanto 15 dias após o início da pré-temporada. O centroavante tem um pré-contrato assinado, mas só terá a documentação regularizada em janeiro, porque o vínculo com o Coritiba, clube que defendeu nas últimas duas temporadas, encerra em 31 de dezembro. A janela de transferências nacional abre no dia 11 de janeiro, após a estreia do rubro-negro, que é no dia 5, contra o Cordino, pela fase preliminar da Copa do Nordeste.

Em função disso, o novo vínculo dele só poderia ser registrado em janeiro, mas os clubes fizeram uma solicitação de antecipação à CBF e há a possibilidade de que o atacante esteja regularizado até o próximo dia 2 e, consequentemente, autorizado a entrar em campo na estreia do Vitória em 2023. Se ele estará apto fisicamente e se será relacionado pelo técnico João Burse é outra história.

O primeiro jogo do Vitória na próxima temporada será contra o Cordino-MA, pela pré-Copa do Nordeste. A partida será disputada em 5 de janeiro, às 19h30, no Barradão. Os ingressos já estão à venda. Se passar pelo adversário maranhense, o Leão enfrentará no dia 8 o vencedor de Jacuipense x Altos, valendo uma vaga na fase de grupos do torneio regional.

"Agradeço ao apoio. Obrigado à recepção do torcedor. Me surpreendeu, até, tanta gente. O Vitória é desse jeito. Uma equipe muito grande. Esse tipo de situação é corriqueira. Esse clube é histórico, é vitorioso e tem como projeto retornar à Série A. É isso que vamos procurar fazer".

Vai usar a própria experiência para ajudar a conquistar o feito no final do ano. O atacante tem no currículo times como Internacional, Santa Cruz, Ceará, Avaí, Goiás e Coritiba, clube que defendeu nas últimas duas temporadas. Em 2022, ele fez 43 jogos pela equipe paranaense, 30 deles como titular, e marcou 17 gols. Léo Gamalho também já passou por diversas agremiações internacionais. A última delas foi Al-Khor, no Catar, onde esteve antes de retornar para o Brasil.

"Quando eu soube do interesse do Vitória, não quis ficar esperando muito. Tenho respeito por essa instituição. Morei em 2007 em Salvador, mas tive um momento difícil. Conheço bem a cidade, que me amparou. Foi um povo que me apoiou", disse.

Na verdade, Léo Gamalho morou em Salvador duas vezes. Além de 2007, ele também residiu na capital baiana em 2015, enquanto defendia o Bahia. Não teve muito sucesso no tricolor. Agora, quer escrever uma história diferente no rubro-negro.