Meu nome não é Rex: confira os 15 nomes mais comuns entre pets na Bahia

No universo Marvel, Thor é o antigo rei de Asgard e Nova Asgard, filho de Odin e membro dos Vingadores. Na casa do engenheiro mecânico Rafael Barros, o cão sem raça definida, segundo o tutor, onde ele chega, faz sucesso. Thor adora um carinho debaixo do pescoço, já viajou para Chapada Diamantina e, além de uma trilha, curte um rolê na praia.

“Thor é forte, com presença. Ele tem essas características, além de ser bastante protetor. Não enxergo ele sendo chamado por outro nome que não esse”, ressalta Rafael. Não é Rex, Lessie, Baleia, nem Totó. O rei do trovão domina a preferência dos tutores baianos na hora de nomear cães e gatos. É o que aponta um levantamento inédito feito pela DogHero, plataforma que reúne pet sitters e opções de hospedagem para o bichinho de estimação. São mais de 2,5 milhões de pets cadastrados.

E nem se admire se Phoebe Buffay e Arya Stark frequentarem a mesma creche ou se Hulk brincar com Harry Potter no parquinho. Quem sabe, Batman e Robin pode deixar de ser uma dupla dinâmica e protagonizar uma perseguição implacável na grama mais próxima. Fato é que no ranking baiano, além de Thor, aparece também entre os preferidos Bruce (Marvel/DC), Hulk (Marvel), Arya (Game of Thrones), Spock (Star Trek), Marvin (O Guia do Mochileiro das Galáxias), Sirius (franquia Harry Potter), Flash (DC), Dobby (franquia Harry Potter), Harry (franquia Harry Potter), Batman (DC), Barry (DC), Clark (DC), Phoebe (Friends) e Robin (DC).

“Os gostos pessoais dos tutores são uma forte influência para guiar a escolha dos nomes dos pets. Notamos que, na nossa base, também é muito comum nomes de comida, lugares e de personagens diversos e não só àqueles ligados à cultura pop, mas, de cantores e artistas”, explica a head de Serviços da DogHero, Isabella Albuquerque.

Ainda conforme a plataforma, com a tendência cada vez mais da humanização dos pets, nomes tipicamente de pessoas, como Bia e Olavo, têm se tornado muito comuns. Já na preferência nacional, a escolha por Thor também se repete ocupando o primeiro lugar, assim como Bruce e Hulk. A coisa muda um pouco, quando Loki (Marvel) e Logan (Marvel) também aparecem entre as cinco primeiras opções.

“Outro ponto que percebemos é que nomes de marcas, como Nike, têm ganhado a preferência dos tutores na hora de nomear os pet nos últimos tempos. Outra coisa que chama a atenção é a quantidade de cachorros e gatos que se chamam, respectivamente, Cachorro e Gato, por exemplo”, analisa.

Thor foi adotado por Rafael Bastos quando ainda era filhote

(Foto: Acervo Pessoal)

O Thor do engenheiro mecânico Rafael Barros foi adotado ainda filhote de uma ninhada que seria abandonada por vizinhos onde a ex-namorada dele morava. Quem deu o nome ao pet foi a ex-sogra. O tempo foi passando e o laço só aumentou.

“Quando o relacionamento terminou, decidimos por uma guarda compartilhada. Em um determinado momento, a guarda compartilhada não funcionou muito bem, e por fim a guarda ficou comigo. Thor é minha fortaleza. Me salvou várias vezes, não fui eu que salvei ele. É minha companhia, meu parceiro para todo e qualquer momento”.

Segundo dados mais recentes do Instituto Pet Brasil (IPB), a população pet no país é de cerca de 144,3 milhões de animais, entre cães, gatos, peixes, aves e répteis e pequenos mamíferos. A maioria é de cachorros (55,9 milhões) e felinos (25,6 milhões), num total de 81,5 milhões de animais.

'Diferentões'

Se por um lado, Thor é o top 1, tem muito tutor que não dá limites para a criatividade na escolha do nome que vai chamar o bichinho. O nome do bulldog francês do jornalista José Mion é Lacan. Isso mesmo, aquele francês discípulo de Freud.

Segundo o seu tutor, Lacan é 'observador' e está sempre 'analisando' tudo

(Foto: Acervo Pessoal)

“O nome foi escolhido por meu marido, que é psicanalista, em homenagem a Jacques Lacan. Ele é bem tranquilo e caseiro. Até quando sai para passear, Lacan quer voltar logo para casa. Dorme bastante e adora ficar perto da gente. Ele está sempre atento a tudo, ‘analisando’ o que acontece”, descreve.

Já a empresária Ana Paula Brito e o filho Matheus decidiram chamar a gatinha da raça sphynx de MewTwo, o mesmo nome do Pokémon do tipo psíquico, clonado a partir de Mew e considerado o mais poderoso.

A gatinha MewTwo ganhou o nome de um Pokemón bem conhecido

(Foto: Acervo Pessoal)

MewTwo é ativa e, por conviver com duas pets, tem alguns hábitos de cachorros, entre eles, recepcionar alguém quando chega.

“Meu filho escolheu o nome do pela semelhança física com a gata. Eu fui contra, até o último minuto, porque já temos duas cadelas adotadas, Mel e Branca. Resultado: a gatinha chegou e eu me apaixonei, virei oficialmente a dona. Cuido dela integralmente. Sofro até bullying por causa da aparência da gata e se disser que é feia, acabou a amizade”.

Chico, Elis e Jobim. Irmãos? Sim. Tutora dos três shihtzus, a publicitária Ana Carla Dias, decidiu seguira a linha de nomes de cantores. A caminho da adoção do primeiro cãozinho, ela ouvia Chico Buarque tocando no carro. Em seguida, veio Jobim, que chegou para fazer companhia a Chico. Elis, ela ganhou de presente do noivo.

Os shihtzus são xarás de cantores famosos: Chico, Jobim e Elis

(Foto: Acervo Pessoal)

“Eles são meus filhos. O Chico é um cachorro extremamente tranquilo, inteligente e sensível. O Jobim é livre, destemido, ama brincar, passear, grama, lama. Já Elis, é geniosa. Brava, mas extremamente carinhosa. Eles me ensinam muito todos os dias sobre como a valorizar o simples, o estar bem só por estar perto”.

***

TOP 15 DOS NOMES MAIS POPULARES ENTRE OS PETS BAIANOS

1º Thor (Marvel)

2º Bruce (Marvel/DC)

3º Hulk (Marvel)

4º Arya (Game of Thrones)

5º Spock (Star Trek)

6º Marvin (O Guia do Mochileiro das Galáxias)

7º Sirius (franquia Harry Potter)

8º Flash (DC)

9º Dobby (franquia Harry Potter)

10º Harry (franquia Harry Potter)

11º Batman (DC)

12º Barry (DC)

13º Clark (DC)

14º Phoebe (Friends)

15º Robin (DC)