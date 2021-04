'Meu Pai' traz Anthony Hopkins e Olivia Colman em grande sintonia

Com seis indicações ao Oscar, o filme 'Meu Pai', que estreou esta semana nas cidades onde as salas de cinema seguem abertas, era um dos mais aguardados da temporada prévia à premiação, que acontece no próximo dia 25. Para nós, a alternativa para conferir a história delicada e emocionante - estreia no cinema do dramaturgo francês Florian Zeller - são as plataformas digitais Now, Itunes (Apple TV) e Google Play.

Entre as indicações, então as de melhor filme, de ator para Anthony Hopkins, atriz coadjuvante para Olivia Colman, e roteiro adaptado para Christopher Hampton. 'Meu Pai' é um filme contido, com pouca ação, elenco enxuto e que tem sua principal força no texto e nas interpretações. É também um caso bem sucedido de adaptação teatral para o cinema. No caso, da peça premiada do próprio Florian Zeller, que assina o roteiro em parceira com Christopher Hampton.

A história gira em torno da relação entreo engenheiro aposentado Anthony (Anthony Hopkins) e sua filha Anne (Olivia Colman). Ele tem 81 anos, vive sozinho em um apartamento em Londres, e recusa, veementemente, a ajuda de enfermeiros e cuidadores. A tensão aumenta quando Anne decide se mudar para Paris com seu companheiro e precisa resolver o que fazer com o pai, que passa por um processo acelerado de demência. A história é narrada a partir das muitas incertezas de Anthony, exigindo de nós um esforço para montar as peças da história. O que é verdade, insegurança ou puro delírio?

Apesar da leveza e até uma certa graça, é tocante acompanhar a desorientação de Anthony, suas desconfianças e as dores que ela causa. Mais um trunfo na carreira de Hopkins, para quem o papel foi escrito. “Eu tinha a profunda certeza de que Hopkins seria poderoso e devastador no papel”, disse o diretor.

Olivia, que brilhou como a rainha Elizabeth nas duas últimas temporadas da série The Crown, afirmou que ficou tocada quando leu o roteiro. “É uma das coisas mais bonitas já escritas sobre o assunto. O roteiro realmente mostra o que deve ser viver com uma pessoa portadora de Alzheimer, quando há momentos de clareza misturados com outros obscuros. Anne quer cuidar do pai, mas também precisa tocar a sua vida. Ela precisa tomar decisões muito sérias.”

A possibilidade dos dois saírem do Oscar com mais uma estatueta é bem real. Esta é a sexta vez que Hopkins concorre, tendo levado a estatueta por O Silêncio dos Inocentes, em 1992. Já Olivia ganhou o de atriz em 2019 pelo filme A Favorita.

Festival É Tudo Verdade exibe 69 documentários até dia 18

Mais importante festival de cinema documental do país, o É Tudo Verdade realiza sua segunda edição online, até dia 18. Ao todo, 69 títulos de 23 países foram selecionados, com destaques para A Última Floresta, trabalho de Luiz Bolognesi exibido no Festival de Berlim sobre uma tribo que tenta manter seus costumes e Alvorada, em que Anna Muylaert e Lô Politi fazem mais um registro do Impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. As sessões, gratuitas, acontecem em diversas plataformas, que podem ser conferidas no site http://etudoverdade.com.br/br/pag/apresentacao. Confira três destaques da programação deste fim de semana.

Narciso em Férias

Caetano Veloso ganha homenagem no festival, na mostra Caetano.doc, que reúne nove filmes sobre ele, o tropicalismo ou outros artistas ligados à trajetória do baiano. A lista, inclui, por exemplo, Tropicália, de Marcelo Machado e Os Doces Bárbaros, de Tom Job Azulay. Neste sábdo (10), será exibido o documentário Narciso em Férias, de Renato Terra e Ricardo Calil, lançado no passado e que faz aretrato íntimo sobre os 54 dias de prisão de Caetano durante a Ditadura Militar. Às, 15h, na plataforma Looke.

Sob Total Controle

O filme faz uma dura crítica à forma como o governo Trump respondeu ao surto da covid-19 nos primeiros meses da pandemia e mostra os últimos dias antes da eleição presidencial americana. Quando o filme foi produzido, 7 milhões de americanos haviam contraído o vírus. A direção é de Alex Gibney, Ophelia Harutyunyan e Suzanne Hillinger. Sábado (10), às 19h, no Looke.

Gorbechev.céu

O filme faz um balanço da vida de um dos homens que mudou o mundo no século 20. Gorbachev foi o arqui teto da Glasnost e da Perestroika – políticas que deram aos soviéticos uma chance de liberdade – e derrubou o Muro de Berlim. Mas sua curta passagem pelo poder foi marcada, também pela explosão da usina nuclear de Chernobyl. Domingo (11), às 19h, no Looke

Ocupação em homenagem ao escritor e ativista negro Abdias Nascimento (Foto: André Seiti/divulgação)

Projeto Ocupação Itaú Cultural lança e-book gratuito sobre 50 exposições

Quem já teve a oportunidade de visitar uma das exposições da série Ocupação, na sede do Itaú Cultural, na Av.Paulista, sabe que são sempre trabalhos cuidadosos, baseado em muita pesquisa e produção de conteúdo inédito, para destacar a memória de grandes personalidades nacionais. Para marcar as primeiras 50 mostras, a instituição lança neste sábado (10) o e-book Ocupação Itaú Cultural 50 – que será disponibilizado gratuitamente no site https://www.itaucultural.org.br/.

A publicação traz artigos de admiradores e seguidores de 15 artistas que tiveram sua vida e obra retratadas nesta série, como Zé Celso Martinez Corrêa, Conceição Evaristo, Angeli, Dona Ivone Lara, Alceu Valença, Abdias Nascimento e Nise da Silveira. O livro digital contempla, ainda, todos os 50 artistas, com breves dados biográficos e as datas em que as mostras aconteceram, desde 2009.

Entre textos, ganham destaque o dramaturgo e ator Abdias Nascimento, em artigo do DJ, ator e pesquisador Eugênio Lima; Alceu Valença, revisitado pelo também compositor e cantor pernambucano Almério; a coreógrafa Angel Vianna, lembrada pela professora Juliana Ribeiro; e o cartunista Angeli, que ganhou texto do cartunista e ilustrador João Montanaro, a escritora Conceição Evaristo, influência da ialorixá e mestra em direito Winnie Bueno; e Dona Ivone Lara, referência da cantora Teresa Cristina.