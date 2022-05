'Meu Senhor, me ajuda, por favor': o que tem de baiano no meme viral do peixe amarelo?

Se você é um usuário de redes sociais e não esteve em uma caverna durante as últimas duas semanas, certamente se deparou com a animação de um peixe amarelo cantarolando "Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor". O vídeo circula por todo o Brasil e já foi utilizado para gerar humor em diferentes contextos e nas mais variadas redes.

pensando no video do peixe amarelo 3d no aquario cantando "meu deus meu senhor me ajuda por favor" pic.twitter.com/qmmVDxvkVa — kendrick lhe amar. (@MATHEUSyfe) May 5, 2022 Não consigo parar de cantar a música do peixe meu deus meu senhor me ajuda por favor — Kendrick Lulamar???? (@Sukitabr) May 7, 2022 boa tarde pessoal gostaria de agradecer o carinho de todo mundo comigo mas vou precisar dar um tempo da internet para me internar e tentar tirar da cabeça o peixe cantando meu deus meu senhor me ajuda por favor — alana (@almotchellis) May 9, 2022 Tem certas situações que a Prefs fica igual ao meme do peixinho: “meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor..." ???????? pic.twitter.com/Knnc0cHbvF — Prefeitura de Fortaleza (@prefeiturapmf) May 13, 2022

Mas da onde vem o meme?

Bem, a trilha sonora do desespero não poderia deixar de ser baiana. Os ouvidos mais atentos já haviam notado um quê de sotaque soteropolitano no apelo da famosa voz, mas poucos conseguiram associar a cantoria ao trap que toca no "background".

A voz é de um pagodão de 2016, lançado por Mr Galiza, cantor até hoje conhecido pelo hit do "Zap Zap", que dá origem ao meme. O próprio mister, inclusive, tem utilizado as redes sociais para chamar atenção para o fato de que nenhum crédito tem sido dado a ele, tamanha a repercussão que a música ganhou.

"Sabe o que me consola? É nunca esperar nenhum tipo de valorização, reconhecimento, crédito ou tapinha nas costas de ninguém", publicou há 6 dias.

A música baiana fala, como pode-se inferir pelo título, do vício no aplicativo do "WhatsApp", à época em que o aplicativo estava ganhando a grande popularidade que tem hoje.

O "background" do meme, no entanto, é a música "XO Tour Life", do trapper Lil Uzi Vert.





Surgiu, então, o som por trás do meme.

E o peixe?

O baiacu amarelo é original do jogo "Stupid Invaders", cuja data de lançamento é do ano 2000. Nele, alienígenas tentam voltar ao espaço. O jogador pode interagir com objetos, como o aquário que já conhecemos. Por lá, o peixe também cantarola: "Não mije no chão, use o banheiro".

A origem da paródia cantada pelo baiacu em inglês é de um episódio de "Os Simpsons" que foi ao ar em 1990, no qual Bart canta essa mesma letra em um ritmo de ópera. A melodia é da música "Toreador", do compositor francês Georges Bizet.

Mas como o peixe voltou após 22 anos de lançamento?

O vídeo ganhou nova visibilidade fora do Brasil, inicialmente, através da rede Reddit, no último dia 26 de março. Um usuário de mais de 200 mil seguidores ressuscitou o baiacu através do título "Baiacu Amaldiçoado", e viralizou.

A partir daí, o meme ganhou Youtube e TikTok.

Quem teve a brilhante percepção da sincronia de todos esses elementos? Infelizmente, esse crédito ainda não conseguimos atribuir.