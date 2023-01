'Meus pais descobriram depois que viram na TV', conta irmã de baiano no BBB 23

Nascido e criado em Salvador, torcedor do Bahia e amante do Carnaval, Cezar Black, de 34 anos, chega no Big Brother Brasil 23 com a promessa de "ganhar o prêmio". Mas antes de pisar na casa mais vigiada do Brasil, Júnior (como é chamado pela família), percorreu um longo caminho.

Após se graduar em Enfermagem pela Universidade Católica do Salvador, onde foi calouro da sua irmã, Aline Bina, Cezar se dedicou ainda mais aos estudos e conseguiu sucesso em quatro concursos. Hoje ele é profissional concursado da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e do Distrito Federal, onde mora há cerca de dez anos, longe da família - que permaneceu em Salvador.

Essa distância, contudo, ajudou a esconder a novidade sobre o BBB de todos. "A gente soube de surpresa, eu recebi a ligação hoje pela manhã de um amigo dele me informando que ele estava no Big Brother Brasil. Ele não tinha contado pra ninguém", comentou Aline, acrescentando: "meus pais descobriram depois que viram ele na propaganda do Big Brother na televisão".

Cezar ao lado da irmã durante o casamento de um familiar (Foto: Arquivo Pessoal) Apaixonado pelo Carnaval, Black vem todos os anos para Salvador para curtir a festa (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Rocco, amor da vida do enfermeiro, um pug de 10 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Black também conseguiu conquistar seu carro dos sonhos e cotas de uma lancha (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Enfermeiro, Cezar trabalha como concursado em Brasília (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Cezar ao lado da irmã durante o casamento de um familiar (Foto: Arquivo Pessoal) Apaixonado pelo Carnaval, Black vem todos os anos para Salvador para curtir a festa (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Rocco, amor da vida do enfermeiro, um pug de 10 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Black também conseguiu conquistar seu carro dos sonhos e cotas de uma lancha (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Enfermeiro, Cezar trabalha como concursado em Brasília (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Para despistar a família, Cezar contou que estava com o celular quebrado e que, por isso, ficaria sem receber mensagens e ligações por um tempo. Aline ainda revelou que as redes sociais do 'brother' estão sendo geridas por "dois amigos de confiança" que já haviam sido preparados para o momento.

Muito próximo da família, decidiu trilhar o caminho da irmã na enfermagem e chegou a estagiar para ela na Clínica Cato, no Largo da Vitória, onde também assumiu sua vaga após um pedido de demissão. "Ele passou mais ou menos um ano aqui em Salvador, nessa clínica e depois foi pra Brasília, onde ele trabalhou em dois hospitais em Brasília durante um período e ficou estudando até passar nos concursos", relata Aline.

Vida de 'ostentação'

Cezar hoje tem seu carro dos sonhos, uma Mercedes conversível, e possui as cotas de um barco, dividido com mais oito amigos. E é no “Revoada”, nome da embarcação, que ele passa seus principais momentos de lazer.

“Não é ostentação. É viver os bons momentos. Lutei muito para conquistar o que eu tenho. Temos que aproveitar o agora. E eu aproveito”, diz Black, aos risos.

Para a família, esse estilo de 'viver bons momentos' é fruto de trabalho duro. "Ele tem tempo (para curtir) porque tem uma carga horária flexível nos trabalhos, com 36 horas na Ebserh e 20 horas no Estado. E sobre o dinheiro ele é funcionário ao público e recebe bem", rebateu Aline após críticas ao estilo de vida do irmão nas redes sociais.

Os próximos passos da família, conta Aline, é dar o máximo de apoio possível para Júnior. "Nós estamos muito felizes, eu, meus pais, primos... a família no geral. A gente já está fazendo barulho e vamos torcer muito por ele".

Mudança de nome e outro reality

Cezar Black é como ele se apresenta hoje, mas não foi o nome que os pais do soteropolitano escolheram. Nascido como Raimundo Cezar, ele decidiu trocar de nome, por questão de gosto pessoal, e conseguiu na justiça adotar o Black na certidão de nascimento.

Além disso, Black quase apareceu em outro reality antes de ir para o BBB. Ele foi chamado para o processo seletivo do "Casamento às Cegas", mas não foi adiante.