Mexicana Dania Mendez entra na casa do BBB 23 para intercâmbio

Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos 3, do México, entrou na casa do BBB 23, na tarde desta quarta-feira (15). Antes de ela chegar, o Big Fone tocou e Cezar Black atendeu.

Ele ouviu a mensagem em espanhol que pedia que os participantes fossem até a porta de saída. Foi quando Dania entrou e se apresenta aos brothers, cumprimentando um a um. "Sou Dania Mendez, mexicana. Lindos todos", disse a visitante.

Surpresos, eles perguntaram mais sobre a participante. A mexicana explicou para todos que está em um intercâmbio e veio direto de outra casa, de olhos vendados, para entrar na casa do BBB 23. Alguns brothers chegaram a especular se Larissa teria ido para o México, fazer o intercâmbio.

No entanto, foi Key Alves, penúltima eliminada do reality, que embarcou para o México, para passar alguns dias na La Casa de Los Famosos 3.

