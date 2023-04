Mexicana Guadalupe Nettel e angolana Yara Nakahanda Monteiro estarão na Flipf

A mexicana Guadalupe Nettel e a angolana Yara Nakahanda Monteiro são as atrações internacionais da quarta edição da Flipf - Festa Literária Internacional da Praia do Forte, que será realizada entre 4 e 7 de maio. Além das mesas de debate, a Flipf terá oficinas e shows. Antônio Nóbrega e João Bosco são as atrações musicais e toda a programação da Festa é gratuita.

Yara nasceu em Angola, em 1979. A sua escrita aborda temas como a migração, colonialismo e ecofeminismo. Em 2022, o seu livro de poesia Memórias, Aparições, Arritmias recebeu o Prémio Literário Glória de Sant'Anna. Ela participa da mesa Fronteiras e Memórias, no dia 6, às 10h.

Guadalupe Nettel é autora de O Corpo em que Nasci, El Huésped e Pétalas y Otras Histórias Incómodas, Después Del Invierno. Ela estará na mesa Amor e Autodescoberta, também no dia 6.

Jovens, crianças e adultos

O evento é dividido em quatro espaços: Canto da Palavra, onde estarão autores nacionais e internacionais, mais voltados para o público adulto,com curadoria de Edma de Góis; a Rede de Livros, onde se destacam autores e editoras da Bahia, onde Bárbara Falcón é a curadora; Ninho Flipf, em que o público infantil é o centro das atenções e está sob curadoria de Emília Nuñez; e o Multiverso, espaço pensado para os jovens, sob os cuidados do escritor Andreson Shon.

Ailton Krenak, Alberto Pitta e Tiago D. Oliveira - baiano que foi finalista do Prêmio Oceanos - são alguns dos autores que estarão no Canto da Palavra. Krenak vai conversar com o cientista político Rafael Xucuru-Kariri, coorganizador de Cartas para o Bem Viver, livro de cartas de indígenas e não indígenas que versam sobre o desejo de encontro com o Bem Viver. Esse debate será no dia 5, às 18h.

Vanessa Vieira, diretora geral da Flipf e Joana Marambaia, diretora de comunicação (foto: Roberto Midlej/Correio)

No canto da Palavra, haverá ainda um encontro entre Ana Saramago Matos e Cecília Amado, que são netas de José Saramago e Jorge Amado. As duas vão falar sobre os legados de seus avôs e sobre o trabalho delas próprias. "Pensamos em dois autores que sonharam em língua portuguesa e ajudaram a internacionalizar o português. Cecilia [cineasta] vai falar sobre sua carreira. Ela tem o documentário Onde Dormem os Sonhos, com crianças de Salvador. Ana vai falar sobre o trabalho dela de curadoria da obra do avô", diz Edma de Góis.

O tema da Flipf é "Voam Sonhos na Asa da Esperança". "A proposta é sair da abstração pra pensar como esse sonho pode ser potente para a mudança do mundo", revela Edma.

Multiverso

"O Multiverso é um espaço múltiplo, baseado no conceito de multiverso da ficcção científica. Então, na Flipf, é o lugar onde tudo cabe, onde cabem todos os gêneros textuais, todos os tipos de pessoas, incluindo autores negros, PCD e indígenas", diz Anderson. Carla Brito e Gleice Ferreira participam de uma roda de conversas sobre o processo delas na construção de seus livros artesanais e quais são os passos para criar um livro artesanal.

Bárbara Falcón diz que buscou selecionar autores e editoras de diversas regiões da Bahia. "A Mondrongo e a Editora da Uesc, por exemplo, são do sul do estado. Teremos desde editoras de livros artesanais até outras mais antigas, como a Solisluna". Entre as oficinas de destaque, está um promovida por Antônio Nóbrega, que vai dar dicas de como se fazer rimas.

Serviço

O quê: 4ª Festa Literária Internacional da Praia do Forte (FLIPF)

Quando: 4 a 7 de maio de 2023

Onde: Vila da Praia do Forte

Programação completa em: www.flipf.com.br/