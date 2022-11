México leva gol nos acréscimos e é eliminado da Copa do Mundo

O México bem que tentou, mas a vitória por 2x1 sobre a Arábia Saudita, na tarde desta quarta-feira (30), não foi suficiente para evitar a eliminação na primeira fase da Copa Mundo. Os mexicanos empataram em pontos, mas foram superados pela Polônia no saldo de gols no grupo C. A Arábia Saudita também deu adeus ao torneio.

O México iniciou a última rodada como lanterna da chave, com apenas um ponto. Sem depender das próprias forças, os mexicanos foram com tudo para cima da Arábia Saudita. Os gols saíram apenas no segundo tempo.

Com apenas seis minutos, o México abriu o placar com Henry Martín e fez o segundo em uma falta cobrada por Chávez. O resultado deixava a equipe norte-americana na terceira colocação, empatado em número de pontos e saldo de gols com a Polônia, que no mesmo horário perdia para a Argentina.

O México então precisava aumentar a diferença contra a Arábia Saudita ou torcer por pelo menos mais um gol da Argentina para entrar na zona de classificação.

Os mexicanos se lançaram ao ataque, mas perderam muitas chances para fazer o terceiro. Para piorar, nos acréscimos a Arábia Saudita marcou o gol, descontou o placar e jogou água na tentativa de classificação mexicana.

Com a definição do grupo D, a líder Argentina vai pegar a Austrália nas oitavas de final. A Polônia enfrentará a França.