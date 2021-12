MG: Ex-vereador mata esposa e se entrega à polícia

O ex-vereador e sargento reformado da Polícia Militar Joel Morais de Azevedo, de 51 anos, se entregou à polícia na tarde desta quarta-feira (8) depois de matar a esposa, Priscila Silva Dala Paula Azevedo, 26, na casa em que moravam, em Muriaé, Minas Gerais.

“Em decorrência da apresentação do suspeito, não foi lavrado prisão em flagrante. Mas, diante da gravidade dos fatos e da repercussão – e da possibilidade de intervenções nas investigações – achamos por bem representar por uma prisão temporária, que foi concedida pela Justiça”, afirmou Nathália Magalhães, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Muriaé.

Na companhia de seu advogado, Azevedo também entregou a arma de fogo utilizada no assassinato de Priscila. As informações são do ‘O Tempo’.

De acordo com a Polícia Civil, apesar de ter confessado o crime, o ex-vereador não forneceu os detalhes e a motivação do crime.

A polícia também disse que não há registro de ocorrências de violência entre o casal.

Por ser um sargento reformado da Polícia Militar, Joel foi encaminhado ao 21° batalhão da PM em Ubá, onde permanece detido.