Miá Mello comanda talk-show que tem ciência e humor

Ciência ao acesso de todos, humor e um bom bate-papo. Essa é a receita do programa Posso Explicar, que estreia hoje no National Geographic, às 21h, e em julho chega ao streaming Disney +.

No comando do talk-show, está a talentosa atriz e comediante Miá Mello, que, na TV, começou a carreira no programa Legendários, como Teena. Na estreia, serão exibidas na sequência duas entrevistas: uma com Fábio Porchat e outra com Sabrina Sato. Mônica Martelli, Vitão e Maria Bopp estão entre os próximos entrevistados.

As entrevistas envolvem teconologia e ciência e os convidados pouco falam sobre sua profissão. Porchat, por exemplo, revela que não é um aficcionado em assuntos tecnológicos, embora tenha se consagrado na internet, no Porta dos Fundos.

Miá diz que o desinteresse ou o desconhecimento do convidado sobre ciência também pode render uma boa conversa. “Com Rafael Portugal, o assunto eram os gadgets [dispositivos eletrônicos portáteis]. E ele não tem gadgets. Mas a escolha por ele foi proposital. E a gente mostrou que ele tem vários gadgets. Às vezes, você nega a tecnologia, mas a ciência tá no nosso dia a dia”.

Entre os entrevistados, Miá diz ter ficado impressionado com o youtuber Felipe Castanhari: “Ele é muito inteligente e tem esse jeito de transformar a ciência numa coisa gostosa. Queria que a conversa com ele nunca acabasse”.

Um dos quadros é Tomara Que Você Não Precise, em que Miá, com o convidado, ensina ao espectador, por exemplo, como escapar de um ataque de tubarão ou se proteger de uma bomba nuclear.

Allan Rodrigues é o cientista do programa que realiza experiências no palco. Tem também uma caixinha de som que funciona como assistente virtual de Miá, com a voz de André Luis Rua. O DJ João Brasil faz o som do programa.

Quartas-feiras, 21h, no national geographic. Estreia Hoje