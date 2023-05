Miau, miau: Feira expõe 14 raças de gato, inclusive espécie gigante

Maquiada com olhos de gatinho e vestida com blusa estampada com desenho de um felino, a pequena Samantha Passos, 4 anos, não escondia o encantamento por estar ali. Dentro das mais de 100 bags espalhadas por uma sala no Hotel Mercure, no Rio Vermelho. Acompanhada do pai, Fábio, ela fazia questão de ver e cumprimentar cada um dos gatos por quem passava. 141 no total, de diferentes raças que chegaram ali por iniciativa conjunta da PremierPet e do Gato Grupo da Bahia.

O encontro é visto como o maior evento felino do Norte e Nordeste do Brasil. Foram 14 raças expostas para os gateiros de plantão, que aproveitaram o domingo sem sol para um programa diferente em Salvador.

No tour, era possível ver raças como o Maine Coon (o gato gigante); Ragdoll, que tem uma pelagem macia e lembra um coelho; o norueguês da floresta e seu pêlo espesso; o Britânico; o persa e os vira-latas, ou SRDs (Sem raça definida).

"Ela gosta muito de gatos, desde pequenina. Antes dela nascer, tínhamos um, que faleceu no ano passado com 9 anos. Hoje foi uma experiência tanto pra poder ver algumas raças que nunca vimos, quanto pra matar a saudade de Pimenta, que era o nosso gatinho", contou Fábio, que é administrador.

Gato persa (Vinícius Nascimento/CORREIO) Gato SRD disponível para adoção (Vinícius Nascimento/CORREIO)

Gato persa (Vinícius Nascimento/CORREIO) Gato SRD disponível para adoção (Vinícius Nascimento/CORREIO)

Samantha se divertiu vendo os gatos da Feira, que trouxe novidades para a Bahia. Por exemplo: as raças Ocicat e Selkirk Rex foram expostas no Estado pela primeira vez. O ocicat parece uma onça em miniatura e o mocinho que estava na Feira era um dos mais inquietos. Ele também é semelhante ao Bengal.

Presidente do Gato Grupo, Rodrigo Araújo conta que o público soteropolitano aumenta seu interesse por gatos cada vez mais e isso tem facilitado as adoções. "Os gatos são muito carinhosos, apegados aos donos, isso acaba cativando muita gente", afirmou.

Araújo classificou o público como excelente. No primeiro dia, foram mais de 500 presentes e a expectativa é de finalizar o evento com mais de 1000 pessoas circulando pelo Hotel.

"O Selkirk Rex parece muito com um Persa, que é uma raça bem conhecida dos brasileiros, porém com pelos encaracolados, resultado de uma alteração genética natural", disse Rodrigo.



A Feira também foi uma oportunidade para conseguir novos lares para os gatinhos. 8 felinos cuidados pelo Instituto Patruska ganharam novas famílias. "As adoções são feitas para maiores de 18, que comparecem, escolhem os gatinhos, passam pelo processo de entrevista. O gato precisa fazer parte da família, a pessoa assina um contrato e leva um bichinho já castrado, vacinado", disse Patruska Barreiro, fundadora da ONG responsável pelas adoções.

Ela convocou o público para olhar com carinho para os gatos pretos disponíveis para adoção. Segundo Patricia, esses gatinhos são estigmatizados e costumam ser abandonados por conta da associação que se faz deles à má sorte. "Mas como é que uma coisinha linda dessa pode trazer azar?", questionou enquanto carregava um dos gatos no colo.

Algumas das espécies

Siamês

Origem: Tailândia

Peso: 2,5 - 5,5kg

Características: Temperamento brincalhão, enérgico

Bengal

Origem: EUA

Peso: 5,5 - 10kg

Características: parece uma miniatura de onça. É ativo, sociável e curioso. Precisa de companhia, atividade física e estímulos mentais

British Shorthair

Origem: Reino Unido

Peso: 4-8 kg

Características: muito charmoso e temperamento tranquilo. Gosta de estar perto do dono

Maine Coon

Origem: EUA

Peso: 6-11kg

Características: É o maior gato doméstico do mundo. Apesar do tamanho, se comporta como filhote por toda a vida - muito divertido e afetuoso