MIB Internacional apresenta uma agente feminina

Em 1997, o mundo ficou positivamente surpreso com a ótima mistura entre ficção científica, comédia e aventura que MIB representava. O filme estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones teve um ótimo desempenho nas bilheterias e, nos EUA, ficou em segundo lugar naquele ano, perdendo apenas para o fenômeno Titanic.

A dupla de agentes secretos que lutava contra invasores alienígenas ganhou ainda mais duas aventuras, com os mesmos atores. Agora, 22 anos depois do primeiro longa, a franquia ganha um quarto filme, com uma nova dupla. E, para se adequar às mudanças que ocorreram no mundo nessas duas décadas, uma mulher também protagoniza este MIB - Homens de Preto Internacional.

Tessa Thompson vive a agente M, parceira do agente H, interpretado por Chris Hemsworth. Ator e atriz já haviam atuado juntos em Thor: Ragnarok (2017) e Vingadores: Ultimato (2019).

Nesta nova aventura, a agência MIB se expandiu. A organização já não atua apenas em Nova York e tem uma sede também em Londres, onde estão H e M. Na capital inglesa acontece um crime que desencadeia a trama do filme.

Ali, um alienígena disfarçado de ser humano é assassinado. Mas o extermínio não acontece por determinação oficial da MIB. É aí que os agentes se perguntam: afinal, como o assassino sabia que se tratava de um alien? Chegam então à conclusão que o criminoso só pode ser alguém que está na MIB, mas que, na verdade, é um infiltrado. A missão de H e M, portanto, é ir atrás do traidor.

Emma Thompson é a chefe da MIB

Para a direção, foi escalado F. Gary Gray, experiente nos mais diversos gêneros: desde a ação épica Velozes e Furiosos 8 (2017) até o drama Straight Outta Compton: A História do N.W.A. (2015).

Chris Hemsworth aproveita seu carisma para dar um toque de graça a seu personagem. “Ele tem uma autoconfiança excessiva, assim como senso de humor, e prefere evitar fazer as coisas segundo as regras. Isso incomoda seus colegas agentes, então, há um certo atrito na MIB Londres”, diz o ator.

O elenco tem ainda Liam Neeson, que também dá um tom de comédia ao filme. Apesar de não ser conhecido exatamente por sua veia cômica, o diretor Gray garante ter conseguido extrair dele a graça desejada.

