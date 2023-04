Micareta de Feira: cravinho e príncipe maluco são proibidas por risco de envenenamento

A prefeitura de Feira de Santana proibiu a venda das bebidas artesanais conhecidas popularmente como "cravinho" e "príncipe maluco" durante o circuito do "Esquenta Micareta", que acontece neste domingo (2), e também na própria Micareta, realizada de 20 a 23 de abril. O motivo é que os líquidos podem provocar envenenamento nos foliões.

Quem afirma isso é a chefe da Divisão da Vigilância Sanitária (Divisa), Cristina Rosa, que destaca que a medida previne o risco de envenenamento em massa. Ela reforça que qualquer bebida para ser comercializada precisa ter registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.918.

“Não existe o intuito de prejudicar a diversão das pessoas nem os vendedores ambulantes. O que buscamos é certificar que a população não tenha problemas de saúde durante ou após a festa pelo fato de ingerir bebidas artesanais cuja fabricação desconhecemos, os ingredientes utilizados e as condições de higiene do local onde são produzidas”, explicou.

Ela lembrou ainda de um caso ocorrido na terça-feira (28), no qual um caminhão-tanque, utilizado no transporte de gasolina, diesel e álcool, levava 10 mil litros de cachaça de forma irregular e foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal.

“A matéria-prima das bebidas precisa ser fiscalizada e regulamentada junto aos órgãos competentes para que situações como essa não ocorram no município. Estamos trabalhando de forma preventiva”, ressaltou.

Além das bebidas artesanais, também estão proibidas as comercializações de churrasquinhos no espeto, bebidas em garrafas de vidro, mesas e cadeiras de ferro ou madeira. “Em uma possível briga, esses objetos se transformam em armas que, ao atingir determinadas partes do corpo, podem gerar mortes”, alertou.

Veja itens que têm venda proibida no dia 2 de abril e entre os dias 20 e 23 de abril.

01. A comercialização da bebida artesanal popularmente conhecida como cravinho e príncipe maluco.

02. Churrasquinho no espeto

03. Bebidas em garrafas de vidro;

04. Copos de vidro;

05. Churrasqueiras e/ou fogareiros;

06. Circulação de carrinhos de mão e pranchão;

07. Objeto perfuro cortantes;

08. Coolers, caixa térmica e similares, com finalidade comercial;

09. Mesas e cadeiras de ferro e/ou madeira.

10. A comercialização de produtos e/ ou equipamentos no Circuito das duas festas sem a devida autorização da Prefeitura Municipal de Feira de Santana.