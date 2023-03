Micareta de Feira de Santana terá Claudia Leitte, Kannário, Leo Santana e mais; confira

A prefeitura de Feira de Santana anunciou, durante uma coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (20), as atrações que se apresentarão na Micareta da cidade entre os dias 20 e 23 de abril. Entre os nomes estão Claudia Leitte, Leo Santana, Bell Marques e Igor Kannário.

Segundo o secretário de Cultura, Esporte e Lazer Jairo Carneiro Filho para que o martelo fosse batido levou-se em consideração a diversidade de ritmos e o respeito aos artistas da cidade. Os feirenses Libu do Reggae, Dinorina, Paulo Bindá e Tiago Aquino também foram confirmados na grade das 20 atrações confirmadas.

O secretário ainda declarou que vai trabalhar para que Luiz Caldas esteja entre os nomes confirmados até o fim dessa semana.

O prefeito Colbert Martins anunciou ainda Psirico, Igor Kannário, Olodum, Timbalada, Tayrone, Xandy Harmonia, Edson Gomes e as pratas da casa Jovem Dex, Audácia e Márcia Porto. “Tava todo mundo esperando que as comportas da alegria se abrissem. Espero que tenhamos uma micareta alegre e em paz porque isso é o importante”, disse o Chefe do Executivo.

Confira todas as atrações confirmadas: