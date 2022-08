Michael Jackson: Thriller ganhará versão comemorativa de 40 anos

Em comemoração aos 40 anos de Thriller, a Sony Music e o Estate of Michael Jackson anunciam o lançamento, em 18 de novembro, de Michael Jackson Thriller 40, um conjunto com dois álbuns, compostos pela master original e um álbum extra, com raridades e faixas demo.

Os títulos das dez faixas bônus serão revelados um de cada vez, começando no dia 5 de setembro, com a última música sendo anunciada um pouco antes da data de lançamento. Além disso, 15 faixas bônus que faziam parte de um lançamento limitado anterior estarão disponíveis como parte de uma versão digital ampliada.

Veja o clipe de Trillher e sua coreografia icônica:

O lançamento celebra o 40º aniversário do álbum mais vendido de todos os tempos. Foram planejados eventos pop-up e ativações em todo o mundo para homenagear a criação épica de Michael Jackson, que bateu um recorde ao ganhar 8 Grammys, rompeu barreiras musicais e mudou as fronteiras da música pop e dos videoclipes para sempre.

Thriller ficou mais de 500 semanas na lista de álbuns da Billboard e vendeu mais de 100 milhões de cópias desde seu lançamento, em 30 de novembro de 1982.

Michael Jackson foi a maior estrela pop do final do século XX. Ele recebeu 13 prêmios Grammys ao longo de sua carreira, incluindo o Grammy Legend e o Lifetime Achievement Awards. Também conquistou 24 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards e 6 Brit Awards.

Thriller vendeu mais de 100 milhões de cópias (divulgação)

Lideranças na Deezer

Billie Jean, Beat It e Thriller lideram as músicas mais ouvidas de Michael Jackson na Deezer. Na data em que o eterno rei do pop completaria 64 anos, nesta segunda-feira (29,) o artista figura entre os Top 10 artistas mais populares na plataforma.

Confira as 10 músicas mais tocadas do astro no último mês, segundo a Deezer:

1- Billie Jean

2- Beat It

3- Thriller

4- Smooth Criminal (Remastered Radio Edit)

5- Don’t Stop ‘Til You Get Enough

6- They Don’t Care About Us (Remastered Version)

7- Bad (2012 Remaster

8- Black Or White

9- The Way You Make Me Feel (2012 Remaster)

10- Black or White (Single Version)