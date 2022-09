Michael perde gol inacreditável na Arábia Saudita; veja o lance

Longe dos holofotes do futebol brasileiro, o atacante Michael voltou a ter seu nome comentado nas redes sociais nos últimos dias por conta de um lance inusitado durante jogo do Al-Hilal, equipe que defende na Arábia Saudita. O jogador ex-Flamengo enfrentava o Al-Wehda e seu time vencia 3x0 quando Michael teve a chance de marcar o 4º gol da partida.

O atacante recebeu um lançamento que saiu do campo de defesa, partiu em velocidade para o ataque, driblou o goleiro e quando estava com o gol livre, apenas para empurrar a bola nas redes, se atrapalhou e perdeu um gol inacreditável.

O lance viralizou nas redes sociais e muitas pessoas comentaram espantados o lance desperdiçado pelo atacante. "Michael sempre foi ruim nas finalizações, mas esse gol perdido é inacreditável", escreveu um usuário do Twitter.

Já outro rapaz comentou na rede sociais que, se estivesse no clube, teria dispensado Michael após o gol perdido. "Absurdo esse gol perdido pelo Michael. Se eu fosse o sheik [dono do clube], dispensaria ele ainda hoje", postou.

Apesar do lance bizarro, que aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo, o Al-Hilal não foi prejudicado e a partida terminou 3x0 para a equipe. Atualmente o time de Michael ocupa a 2ª colocação no campeonato, com 12 pontos conquistado em 4 jogos, e está atrás do Al-Shabab, que está na frente pelo desempate no saldo de gols.

Veja o gol perdido por Michael