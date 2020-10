Michel Teló revela que quase recusou convite para 'The Voice': 'Não sabia se daria conta'

Técnico com maior número de vitórias do programa The Voice Brasil, Michel Teló - ele já venceu cinco vezes - revelou nesta quinta-feira (15) que quase deixou de viver essa alegria na sua carreira. Em uma live no perfil da Rede Globo no Instagram, comandada por Jeniffer Nascimento, ele confessou que sentiu medo quando o convite foi feito.

"Quando me convidaram eu quase recusei, eu gelei. Pensei: 'Meu Deus do céu, será que eu vou dar conta daquela cadeira?' Mas agora já ganhei cinco vezes!"

Teló entrou no reality show no lugar de Daniel e contou que, apesar do nervosismo inicial, logo passou a se sentir à vontade e criou uma conexão especial com os candidatos quase que imediatamente.