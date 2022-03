Michelle Bolsonaro diz que Deus 'provará honestidade' de Milton Ribeiro

A primeira-dama Michelle Bolsonaro saiu em defesa do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, nesta segunda-feira (28) e disse que ele é uma pessoa "honesta". "Ainda não tive tempo de ver, mas estou orando pela vida dele. Eu confio muito nele", afirmou Michelle durante evento de filiação dos ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) ao Republicanos, em Brasília.



Questionada por jornalistas se a saída de Ribeiro causava algum tipo de constrangimento ao governo, Michelle disse que o agora ex-ministro é honesto. "Deus sabe de todas as coisas e vai provar que ele é uma pessoa honesta, justa, fiel e leal." A primeira-dama declarou ainda que conversa com Ribeiro todos os dias. "Amo a vida dele."



Ribeiro pediu demissão do Ministério da Educação após denúncias de corrupção reveladas pelo Estadão. Nos últimos dez dias, uma série de reportagens mostrou o lobby feito pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura no MEC. Os religiosos foram acusados por prefeitos de cobrar propina em dinheiro, em compra de bíblias e até em ouro em troca da liberação de recursos federais para a área de educação.



A revelação da distribuição de bíblias com a foto de Ribeiro em evento oficial da pasta acelerou o fim da gestão do ministro-pastor.