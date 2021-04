Mick Jagger lança música com Dave Grohl para celebrar fim do lockdown na Inglaterra

Mick Jagger lançou, de surpresa, uma música nesta terça-feira (13), a música Eazy Sleazy, que comemora o fim do lockdown na Inglaterra e contempla com ironia algumas das desvantagens da vida de confinamento domiciliar durante a pandemia.

Partes da letra da canção roqueira e animada dizem: "Tentando escrever uma canção, é melhor você me ligar no Zoom" e "TV em demasia está sendo uma lobotomia". Jagger, que compôs a faixa algumas semanas atrás, fez uma parceria virtual com Dave Grohl, vocal do Foo Fighters, que acrescentou sua parte em Los Angeles, de onde toca guitarra e bateria.

"É uma canção que compus sobre sair do lockdown com algum otimismo muito necessário", disse o vocalista de 77 anos. "Tratava-se de sair de todas as coisas que menciono nos versos. Sair daquilo, espero, para uma mentalidade, digamos, mais otimista", acrescentou.

Pubs começaram a vender cerveja para consumo ao ar livre na segunda-feira (12), e lojas escancararam as portas agora que a Inglaterra começou a reabrir depois de três meses de lockdown.

Grohl disse que gravar a música com Jagger foi "além de um sonho realizado". "Bem quando eu pensei que a vida não podia ficar mais maluca... é a canção do verão, sem dúvida nenhuma!", disse.