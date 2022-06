Microsoft aposenta Internet Explorer nesta quarta após 25 anos de funcionamento

Nesta quarta-feira, 15, a Microsoft irá aposentar oficialmente o navegador Internet Explorer após mais de 25 anos de funcionamento. A empresa encerrará o suporte para o programa de desktop, que não terá mais atualizações de segurança ou melhorias.

Para quem ainda usa a ferramenta, o usuário será redirecionado até o navegador Edge, o mais atual da companhia. Após esse período de transição, o programa será completamente desabilitado.

Lançado em 1995, o clássico navegador da Microsoft é um marco na história da internet. Desde então, o browser mais antigo foi perdendo espaço no Windows para outros serviços como Google Chrome e Mozilla Firefox.

Mas, a despedida que acontece nesta quarta não é uma surpresa. A Microsoft já havia anunciado oficialmente a data de aposentadoria do navegador em março de 2022.

“Conforme anunciado anteriormente, o futuro do Internet Explorer no Windows está no Microsoft Edge. O modo Internet Explorer (modo IE) fornece suporte a navegadores herdados no Microsoft Edge. Por causa disso, o aplicativo para desktop do Internet Explorer 11 (IE 11) será desativado, no dia 15 de junho de 2022, em certas versões do Windows 10", escreveu a Microsoft em seu blog.