MicroTrio de Ivan Huol faz festa junina no Domingo no TCA

O São João toma conta do Teatro Castro Alves (TCA) no Domingo TCA com o MicroTrio Junino, espetáculo especial preparado pelo MicroTrio de Ivan Huol especialmente para a ocasião. O evento acontece no dia 19 de junho, às 11h.

Cinho Damatta (voz e violão), Ivan Bastos (baixo e vocal), Ivan Huol (bateria e voz) e Sérgio Albuquerque (guitarra baiana) adaptam seu repertório para o forró e o baião, sem perder o foco em uma curadoria afetiva. Ingressos custam R$ 1 | R$ 0,50 e são vendidos apenas no dia do evento, no local, a partir das 9h, com acesso imediato à plateia do teatro.

Para o Domingo no TCA, o repertório junino vai passear por composições dos nordestinos Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Nando Cordel, Mestrinho e Chico Cesar, entre outros.



Serviço - MicroTrio Junino | domingo (19), 11h, no Teatro Castro Alves | Ingresso: R$ 1,00 / R$ 0,50 - Vendas somente no dia, a partir de 9h, com pagamento apenas em dinheiro e acesso imediato do público