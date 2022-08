Miguel Pupo é campeão da etapa de Teahupoo do Circuito Mundial de Surfe

O brasileiro Miguel Pupo venceu, no final da noite de sexta-feira, a etapa de Teahupoo, no Taiti, da WSL. Foi a primeira conquista dele na elite do surfe. O paulista superou na final Kauli Vaast, surfista local, que não faz parte do Circuito Mundial.



Miguel Pupo não teve caminho fácil na decisão. Cada vez que conseguia uma boa onda, o brasileiro era respondido à altura por Kauli Vaast. O brasileiro somou 17,17, com notas 9,00 e 8,17. Vaast ameaçou o título brasileiro algumas vezes, mas totalizou 15,00 (7.63 + 7.37).



Para chegar à final, Miguel Pupo eliminou o também brasileiro Caio Ibelli na semifinal. Nas quartas de final, derrotou o japonês Kanoa Igarashi, algoz de Gabriel Medina na disputa pela final olímpica em Tóquio. Kauli Vaast, por sua vez, também deixou para trás grandes nomes, como o multicampeão Kelly Slater.



Durante a bateria decisiva, Miguel Pupo recebeu grande apoio do irmão Samuel Pupo e após a vitória ganhou o abraço de Filipe Toledo. Na final feminina, a norte-americana Courtney Conlogue foi a campeã.



"Estou muito feliz. Trabalhei duro por isso. Isso é inacreditável. Agradeço a todos da minha família", disse Miguel Pupo, que também ganhou um relógio de Kelly Slater.



Teahupoo sediará os torneios da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O Taiti é uma ilha que compõe a Polinésia Francesa, território ultramarino da França na Oceania.



Concluída a 10ª e última etapa da temporada regular da WSL, ficaram definidas as vagas para a Superfinal do Circuito Mundial O Brasil estará triplamente representado em Trestles, na Califórnia, EUA, no início de setembro. Filipe Toledo, líder do ranking da WSL, e Ítalo Ferreira estarão na final masculina. Na decisão feminina, Tatiana Weston-Webb levará a bandeira do país.