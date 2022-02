Mike Tyson aparece com Rolls-Royce mais 'barato': R$ 2,1 milhões

Um dos maiores nomes da história do boxe, Mike Tyson declarou várias vezes ser apaixonado por Rolls-Royce. Inclusive, já ostentou uma coleção de carros da marca. Em 2003, porém, ele anunciou falência, após torrar todo o dinheiro acumulado durante a vitoriosa carreira. Mas, agora, voltou a ter um veículo da empresa na garagem.

Na sua conta do Instagram, Tyson postou uma foto com um Rolls-Royce Ghost, o modelo de entrada da fabricante britânica. Apesar de ser o veículo mais barato da marca, o preço passa bem longe de ser popular: US$ 400 mi (cerca de R$ 2,1 milhões na cotação atual).