Mike Tyson cria petisco com sabor de maconha em formato de orelha

Um dos lutadores de boxe mais famosos do mundo, Mike Tyson viu sua vida financeira ruir em 2003, quando chegou a decretar falência. Mas, desde então, se reencontrou nos negócios, e vem fazendo sucesso no ramo da maconha. Entre seus produtos, um está dando o que falar: um petisco de maconha em formato de orelha.

O comestível, batizado de Mike Bites (ou mordidas de Mike, na tradução literal), é o mais novo lançamento de Tyson. E, claro, faz referência a um dos momentos mais icônicos da carreira do ex-boxeador, quando ele mordeu e arrancou um pedaço da orelha de Evander Holyfield durante uma luta em 1997.

Tyson era uma máquina de fazer dinheiro e chegou a acumular US$ 300 milhões. Mas perdeu a fortuna e, em 2003, decretou falência. Com seus produtos à base de maconha, voltou a lucrar cifras altas. De acordo com o próprio, as vendas mensais dos produtos relacionados a maconha ultrapassam R$ 6 milhões.

O uso da erva é legalizado de forma recreativa na Califórnia, onde o lutador de 55 anos reside, e em outros 11 estados americanos.