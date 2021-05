Milagre na Cela 7 é atração do Cinema Especial da Globo

A Globo exibe nesta quarta-feira (12), no Cinema Especial, o filme Milagre na Cela 7 (2019), uma das obras turcas cinematográficas mais aclamadas dos últimos tempos. Com Aras Bulut İynemli e Nisa Sofiya Aksongur nos papeis centrais, a produção entrou para o catálogo da Netflix em 2020 e converteu-se em um sucesso arrebatador para a gigante do streaming.

A Globo comprou os direitos de exibição do longa de forma independente, diretamente com a distribuidora Inter Medya. A novidade resulta uma atitude incomum da emissora, que atualmente mantém acordo com os maiores estúdios de Hollywood, tais como a Warner Bros, Universal Studios, Fox, Sony, Walt Disney, DreamWorks, MGM e Paramount.

A mais recente conquista de Milagre na Cela 7, foi a escolha para representar a Turquia no Oscar 2021, como candidata a Melhor Longa Metragem Internacional, categoria vencida por Druk: Mais uma Rodada, da Dinamarca.

“O Brasil é um dos países com maior consumo de televisão e grande audiência. Estamos felizes em trazer títulos turcos para o Brasil com grande potencial para distribuição teatral e linear. Milagre na Cela 7 já conquistou um lugar sólido na história do cinema. Estamos confiantes de que ouviremos mais conquistas para o filme nos próximos dias ”, disse a vice-presidente e chefe de vendas e aquisições da Inter Medya, Beatriz Cea Okan.

Dirigido por Mehmet Ada Öztekin, o enredo se passa no início dos anos 1980, durante o período do golpe na Turquia. Conta a dramática história de Memo, um pastor que vive com sua amada filhinha e sua avó em uma cidade do Mar Egeu. Com uma deficiência mental, o homem é incriminado pelo assassinato da filha do comandante da lei marcial e sua vida vira de cabeça para baixo.

Em tempo, Milagre na Cela 7 foi o mais assistido nos cinemas turcos em 2019, com mais de 5,3 milhões de espectadores.