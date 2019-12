Milan confirma contratação de Zlatan Ibrahimovic

Confirmado: Zlatan Ibrahimovic está, de fato, de volta ao Milan. Nesta sexta-feira (27), o clube italiano confirmou a contratação do craque sueco, de 38 anos, nas redes sociais. O contrato será assinado no dia 2 de janeiro, após exames médicos.

"Estou retornando a um clube que respeito enormemente e para uma cidade que amo. Vou lutar com os meus companheiros de equipe para mudar a trajetória da equipe nesta temporada e vou fazer tudo que puder para alcançar os nossos objetivos", declarou.

O vínculo de Ibra com o Milan irá até o fim da temporada atual, no meio de 2020. Mas há opção de extensão por mais um ano. O salário do atacante deve ser de € 3,5 milhões (R$ 15,8 milhões) além de bônus, segundo a imprensa italiana.

A apresentação do novo jogador aos torcedores do clube está programada para o dia 6 de janeiro, no jogo contra a Sampdoria, no San Siro, pelo Campeonato Italiano. Mas a estreia de Ibrahimovic como titular deve acontecer só no dia 15, contra a Spal, pela Copa da Itália, também em Milão.

A última vez do sueco em campo foi no dia 24 de outubro, em partida válida pela Major League Soccer. Ao todo, fez 53 gols em 58 jogos pelo Los Angeles Galaxy.

Já pelo Milan, Ibrahimovic atuou em duas temporadas, entre 2010 e 2012. Apesar de pouco tempo no time, virou uma das referências daquela equipe, anotando 56 gols em 85 duelos. Faturou um Campeonato Italiano e uma Supercopa. O clube atualmente é o 11º colocado do Campeonato Italiano, com 21 pontos. A líder é a Inter de Milão, com 42.