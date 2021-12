Milan leva virada do Liverpool e dá adeus à Liga dos Campeões

O Milan frustrou mais de 70 mil torcedores presentes ao estádio San Siro, nesta terça-feira (7), ao levar a virada do time quase reserva do Liverpool, por 2x1, e não apenas se despedir na fase de grupos da Liga dos Campeões, como também deixar escapar até a vaga na Liga Europa.

Pela primeira vez em sua história os ingleses fecham a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Já garantido no primeiro lugar da chave com cinco vitórias seguidas, o Liverpool entrou com apenas três titulares: o goleiro Alisson e os atacantes Mané e Salah.

No outro jogo da chave, o Atlético de Madrid ganhou do Porto, fora de casa, por 3x1, e levou a vaga. O time, porém, sofreu um grande prejuízo logo aos 12 minutos, ao ver o uruguaio Suárez se machucar e ser substituído por Matheus Cunha. Ele chorou muito no banco.

City perde e PSG goleia

Com as duas vagas às oitavas de final definidas com antecedência, foram disputadas, nesta terça-feira (7), as duas últimas partidas do Grupo A da Liga dos Campeões. O Manchester City, primeiro colocado na chave, foi surpreendido ao der derrotado pelo Leipzig, por 2x1, enquanto o Paris Saint-Germain, outro classificado, marcou 4x1 no Brugge

Com estes resultados, o City terminou a fase de grupos, após seis partidas disputadas, com 12 pontos, enquanto o PSG somou 11 Leipzig com sete e Brugge, quatro, vieram na sequência.

Em Paris, ainda sem Neymar, que se recupera de lesão, o PSG não teve problemas para derrotar o Brugge por 4 a 1. Em sete minutos, Mbappé já havia marcado duas vezes. Messi deixou sua marca também em outra duas oportunidades. Rits descontou para a equipe belga.

Na Alemanha, o Leipzig surpreendeu, ao bater o City, com gols de Szoboszlai e André Silva. Mahrez diminuiu para os ingleses, que após a expulsão de Walker, aos 37 minutos da etapa final perderam força para buscar ao menos o empate.

Real Madrid em primeiro

O Real Madrid garantiu o primeiro lugar no Grupo D da Liga dos Campeões ao derrotar a Internazionale, em Madri, por 2x0. Com bela atuação do quarteto brasileiro formado por Eder Militão, Casemiro, Rodrygo e Vinicius Junior, o time dominou a partida e praticamente não deu opções para o rival italiano, somando a nona vitória consecutiva

O Real marcou um gol em cada tempo. E os dois foram muito bonitos. O primeiro foi do alemão Toni Kroos, aos 17 minutos da primeira etapa, ao receber do brasileiro Rodrygo e mandar uma bomba de fora da área, sem defesa para o goleiro Handanovic.

Na segunda etapa, o espanhol Asensio foi ainda mais talentoso que Kroos, ao fazer o segundo gol do Real, em uma finalização de rara felicidade, aos 34 minutos.

No outro duelo do grupo, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Sheriff , da Moldávia, empataram por 1x1. O brasileiro Fernando abriu o placar, aos 42 minutos da primeira etapa para os anfitriões ucranianos, enquanto Nikolov empatou aos 48 da etapa final para os visitantes.

Desta forma, o Sheriff, em sua primeira participação na principal competição de clubes da Europa, terminou em terceiro, com sete pontos, enquanto o Shakhtar somou apenas dois.