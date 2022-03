Miley Cyrus divide palco com Anitta e anuncia novo álbum no Lollapalooza

Miley Cyrus encerrou o segundo dia de Lollapalooza Brasil divulgando pela primeira vez o seu mais novo projeto, ATTENTION: Miley Live, um disco ao vivo previsto para ser lançado no dia 1 de abril.

A cantora, que desabafou em seu Twitter sobre a sua saúde mental fragilizada por acontecimentos recentes – o avião em que estava com sua banda foi atingindo por um raio dias antes de chegar ao Brasil, além do falecimento do seu amigo Taylor Hawkins – cantou para uma multidão ensandecida no palco Budweiser.

Entre um cover de Pixies (Where’s My Mind?) e Blondie (Heart of Glass), a artista confirmou os rumores e trouxe Anitta para o centro do palco. Juntas elas dividiram os vocais de Boys Don’t Cry, a mais recente aposta da carioca para o mercado estadunidense. É claro, os fãs foram ao delírio com a sinergia da dupla.

"Eu amo essa música. Eu recebi aqui hoje a artista número um no mundo, acredito que ela seja a primeira brasileira a conquistar esse feito", enfatizou Miley.

NÃO GENTE MINHA TECLA CAPS LOCK NÃO QUEBROU, É QUE EU TÔ EMOCIONADO! ???????????? @anitta, nossa #1, no palco com a Miley!! #MileyCyrusNoMultishow #LollaBRNoMultishow pic.twitter.com/zWbJ4IE5xR — Multishow (@multishow) March 27, 2022

Revisitando os clássicos de toda a sua carreira, incluindo os sucessos de sua época de Hannah Montana, como 7 Things, See You Again e The Climb, Miley não segurou o choro ao falar sobre a perda de Taylor durante a canção Angels Like You: "Ele foi a primeira pessoa que eu conversei após o acidente no avião, esse show é para você, amigo", disse.

A cantora ainda achou espaço em seu repertório para ajudar um casal de fãs com pedido de casamento, eles se conheceram na última vez que Miley cantou no Brasil, há 7 anos.

Como se não fosse suficiente entregar um ótimo show vivendo a melhor fase da carreira, ela anunciou o disco ao vivo ATTENTION: Miley Live para o dia 1 de abril. Ficou claro que o Brasil tem um cantinho especial no coração da artista.