Milhares de fãs se reúnem na Casa Rosada para velório de Maradona

A manhã desta quinta-feira (26) começou da forma que nenhum argentino e amante do futebol queria. O velório de Diego Maradona na Casa Rosada, sede do governo argentino e ponto turístico de Buenos Aires, recebe milhares de fãs que se despedem do craque argentino.

A movimentação no local começou desde às 6h e, até o final desta tarde, são esperados mais de 1 milhão de pessoas prestando suas homenagens ao ex-jogador. Por volta das 12h30, a fila já ocupava 7 quadras ao redor da Plaza de Mayo.



Em meio a uma pandemia, o distanciamento e uso de máscaras não foi cumprido por boa parte da população, que a todo momento derrubava as grades de proteção que organizam as filas. Houve focos de confusão no local, dispersados pela polícia imediatamente.

O corpo de Maradona chegou ainda na madrugada, por volta de 1h, e alguns fãs do craque aguardavam a caravana que escoltava o caixão. Com uma bandeira da Argentina e as camisas de Boca Juniors e da seleção, o caixão recebeu mais uniformes e bandeiras deixadas por torcedores durante a passagem pelo salão da Casa Rosada.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, também compareceu a cerimônia de colocou uma camisa 10 do Argentino Juniors em cima do caixão. Além de ser o clube que revelou Maradona em 1971, é o time do coração de Fernández.

A presença do caixão na residência do governo é tão marcante que a última figura a ser velada no local foi o ex-presidente Néstor Kirchner, em 2010, que era marido da atual vice presidente Cristina Kirchner.

Diego Maradona será enterrado no cemitério Jardim da Paz, que fica situado na região de Bella Vista, a 35 km de Buenos AIres. O cemitério é o mesmo onde os pais do ex-jogador estão enterrados.

